【香港零售】香港3月份零售銷售值升20.1%　遜市場預期

▲ 政府統計處今日公布3月份零售業總銷貨價值。（資料圖片）

政府統計處今（5月4日）公布，香港3月份零售業總銷貨價值的臨時估計為276億元，按年上升20.1%，遜於市場預期按年增34%。當中，網上銷售佔7.7%，零售業網上銷售價值的臨時估計為21億元，按年上升43.3%。

扣除其間價格變動後，3月的零售業總銷貨數量的臨時估計按年上升19.8%。

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超市銷貨價值按年下跌16.1%

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計，其他未分類消費品的銷貨價值按年上升35.2%。其次為電器及其他未分類耐用消費品，按年上升44.8%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物，按年上升81.0%；服裝按年上升77.4%；百貨公司貨品，按年上升2.2%等。

然而，在疫情之下一直不跌反升的類別，例如超級市場貨品，銷貨價值按年下跌16.1%。其他下跌的類別例如：食品、酒類飲品及煙草，銷貨價值按年下跌1.8%。

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3月零售銷售升 主因去年低基數

政府發言人表示，3月零售銷售錄得顯著的按年升幅，主要由於去年的比較基數十分低。第一季合計，零售業銷貨量按年上升7.2%，但仍遠較二零一九年第一季的銷貨量低32.5%。

展望未來，發言人指出，雖然社交距離措施在2月中逐漸放寬後，本地消費情緒有所改善，但訪港旅遊業持續低迷，零售業的短期前景仍然困難。為了零售業能更有力地復甦，以及經濟能更全面地恢復，須令疫情受控。

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責任編輯：馬意文