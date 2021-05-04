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【虛擬保險】曾俊華：虛擬保險有助解決本地醫療資源分配不均

商業 16:03 2021/05/04

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Bowtie 聯合創辦人、聯合行政總裁及董事顏耀輝表示，早前Bowtie就在灣仔開設Bow Coffee咖啡店，就是一個好軟性推銷的例子，讓大眾知道虛擬保險亦有實體的接觸點，他們才會對公司更有信心。

進入數碼時代，要宣傳新產品及服務，已經不像以往般，純粹靠廣告硬推銷「hard sell」就可以，特別是一些概念、形式比較新穎，並走在時代尖端的產物時，就需要微調宣傳策略。

Bowtie 聯合創辦人、聯合行政總裁及董事顏耀輝表示，公司建立網上平台及網站，除了同事，亦有不少醫生、護士等專業人士分享各類型的醫療資訊，以content marketing（內容營銷）入手，軟性銷售方式，讓更多人認識Bowtie。

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去年疫情爆發，顏耀輝透露，平台的每月瀏覽量就由20萬上升到200萬。他指出，當中未必需要好勢利地只是講Bowtie的東西，而是講好多關於疫情的資訊，包括各種大小疾病，甚至連私家醫院地址等，都可以在Bowtie平台找到。

與客戶建立互信關係

顏耀輝坦言，人們大多覺得保險太「hard sell」，容易讓人抗拒或煩厭。「我們專注做好content，希望做到give and ask，在幫助客戶之前，不會叫你去買，先讓他們了解、相信提供的服務，並給予空間他們自己去想，慢慢認識，才會慢慢購買。」

Bowtie資深顧問曾俊華（左）表示，到了21世紀，除了「賺到盡」，企業的價值觀要有所改變，必須要有社會責任，希望純保障理念可以改變社會上的醫療問題，並能體現21世紀思維。

此外，早前Bowtie就在灣仔開設Bow Coffee咖啡店。「這就是一個好軟性推銷的例子，讓大眾知道虛擬保險亦有實體的接觸點，他們才會對公司更有信心。」

香港醫療問題資源分配不均

虛擬保險公司Bowtie創立剛好兩年，該公司便專注自願醫保計劃及純保障產品。Bowtie資深顧問曾俊華表示，除了希望公司能夠持續發展，更期望可以解決本地醫療資源分配問題。

曾俊華指出，本地醫療資源分配問題非常嚴重，希望透過虛擬保險平台，讓市民以能夠負擔的費用，使用私家醫療服務，逐步解決醫療資源分配不均問題。

本地公營以及私營醫療行業的醫生數目其實均等，但公共醫療方面就應付本地9成病人，造成資源分配不均。

曾期望，希望以虛擬保險公司提供市民能負擔得起的純保障產品，一方面利用私營醫療行業方面的資源，市民不需再在公共醫療輪候太久，並能得到更佳的醫療服務。「同時可以發展私營醫療服務，這個強大的推動力，必定可以令香港醫療服務及資源分配更平衡。

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記者：李彥煒

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