【加密貨幣】Mastercard：45%亞太區受訪者考慮使用加密貨幣　高於全球平均水平

▲ Mastercard公布新興支付指數（Mastercard New Payments Index） 調查

Mastercard於全球18個市場進行的Mastercard新興支付指數（Mastercard New Payments Index） 調查顯示，在疫情大流行的情況之下，多元化的支付技術在亞太區大受歡迎。有超過9成的消費者表示，他們將考慮使用最少一種新興的支付方式，例如QR Code、電子或手機錢包、分期付款計劃、加密貨幣、生物驗證技術等。同時，有逾半受訪慮在來年使用加密貨幣。

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Mastercard的調查亦指出，在過去一年中，84%的亞太區消費者已接觸到多種新興支付方式；當中有88%的受訪者去年曾使用至少1種新興支付方式，而三分之二（64%）的受訪者（包括75%的千禧一代）表示，他們試用過如非在疫情下不會嘗試的新興付款方法。有74%受訪者表示，他們會更常在提供其他支付方式的小型商戶消費。 與世界各地相比，QR Code在亞太區擁有較大的吸引力。在使用QR Code的受訪者中，63%表示他們在去年較以往更常使用QR Code付款。

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由於消費者需求增加，各種規模的企業需要提供更多元化的購物和付款方式。80%的受訪者同意，他們現在較喜歡同時有實體店及網上平台的商店購物，而69%的受訪者更願意在提供最新支付方式的零售商店購物。事實上，有60%的受訪消費者亦表示，他們會避免在不接受任何電子支付的商戶中消費。

另一值得留意的是，45%的亞太區受訪者表示，他們很可能會考慮在來年使用加密貨幣，大大超越去年已使用加密貨幣的12%，更高於40%的全球平均水平。與X世代和嬰兒潮世代（26%）相比，千禧一代和Z世代（41%）更喜歡使用加密貨幣，其中71%的千禧一代表示他們比一年前持更開放的態度。

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責任編輯：葉泳珊