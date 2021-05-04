【ET講股通】孫運喜：炒通脹 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

恒指全日升199點，收報28557點，大市總成交908億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，恒指即市波幅僅200多點，成交亦淡靜，主因北水周四才重新開閘。大市未見明顯方向，股份個別發展，科技股偏軟，通脹相關股則受追捧。

外圍科技股受壓，出現一定殺估值的情況，拖累騰訊 （00700） 偏軟，跌0.4%至622元。通脹主題相關股受捧，如中石油 （00857） 、中石化 （00386） 、江銅 （00358） 、紫金 （02899） 等。

股神指通脹顯著 商品股炒上

「股神」巴菲特及拍擋芒格在巴郡年會發言，最矚目的是指顯著的通脹已然逼近，更指旗下公司被迫加價，引發市場關注。股神的論點與儲局主席鮑威爾及財長耶倫的說法有明顯衝突，熟是熟非？「新債王」岡拉克直言，儲局的說法只是「斷估」。

大宗商品飛漲，配合巴菲特的言論，觸發資源股炒上。中石油升3.5%至2.92元，江銅升8%至20.2元，鞍鋼 （00347） 升6.1%至5.91元，皆突破保歷加通道頂部。

不過，要小心通脹升溫下，市場將開始擔心收水、加息，特別是對利率最敏感的科技股，恐出現殺估值的情況。

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