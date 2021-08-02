  • 30°C
香港時間 : 2021802日 (一) 11:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Neway】高院頒令Neway Music清盤

Hot Talk 11:08 2021/08/02

分享：

【Neway】高院頒令Neway關連公司清盤

與連鎖卡拉OK經營商Neway 使用同一品牌名稱的「Neway Music」今年5月遭入稟呈請清盤。高等法院最新頒令Neway Music Limited清盤。環球、華納、SONY三大唱片公司的香港卡拉歌曲版權聯盟（HKKLA）年初入稟，案件今日在高院提訊。

香港政府因應防疫要求，強制卡拉OK等場所停業4個月，Neway 於今年4月底以「疫苗氣泡」容許復業，Neway 在4月29日全線復業，但僅復業一周，Neway Music 就遇上HKKLA入稟。申請方指出，Neway Music多年欠債近6300萬元。

NEWAY GROUP HOLDINGS中星集團 （00055） 主席薛嘉麟於5月公布，集團於Neway Music概無擁有任何權益，亦非經營Neway Music，清盤呈請與中星集團營運及財務表現無關。

據中星集團年報，公司的音樂及娛樂業務，由演唱會和表演收入、藝人管理費收入、唱片發行收入、宣傳收入和音樂作品特許收入組成。

較早前在香港經營多年的UA院線全線結業，為疫情和防疫措施下較大型的本地消閑娛樂品牌清盤例子。

相關文章：

【UA結業】UA戲院即日起全線結業　啟動清盤程序（附圖集）

【疫苗氣泡】譽宴停工+獎金被指谷員工打疫苗　張家豪反駁：不相信有人為獎金而打針

編輯：麥德銘

港股 中星集團控股（00055） 經濟 疫苗氣泡 Neway

上一篇文章

【大行報告】中金首予小鵬汽車「跑贏大市」評級　目標價180元

下一篇文章

【異動股】聯想控股盈喜半年多賺逾3.7倍　股價升11%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【電子消費券】第一期消費券到手　一文看清各商場額外優惠
【電子消費券】第一期消費券到手　一文看清各商場額外優惠
【電子消費券】AlipayHK、WeChat Pay HK夥商戶分別推17億及10億元優惠　一文看清各界及支付工具最新消費券優惠（不斷更新）
【電子消費券】AlipayHK、WeChat Pay HK夥商戶分別推17億及10億元優惠　一文看清各界及支付工具最新消費券優惠（不斷更新）
【疫苗優惠】中信大抽獎已接受登記　頭獎送39萬元日產7人車（附抽獎詳情）
【疫苗優惠】中信大抽獎已接受登記　頭獎送39萬元日產7人車（附抽獎詳情）
【恒大3333】恒大售部份恒騰股權套現32.5億元　騰訊有份接貨、恒騰復牌高開逾三成
【恒大3333】恒大售部份恒騰股權套現32.5億元　騰訊有份接貨、恒騰復牌高開逾三成
【銀色債券】新一批銀債吸引26萬人認購　將加碼發行至300億元、每人平均分到11手
【銀色債券】新一批銀債吸引26萬人認購　將加碼發行至300億元、每人平均分到11手
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）