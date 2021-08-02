【Neway】高院頒令Neway Music清盤

▲ 【Neway】高院頒令Neway關連公司清盤

與連鎖卡拉OK經營商Neway 使用同一品牌名稱的「Neway Music」今年5月遭入稟呈請清盤。高等法院最新頒令Neway Music Limited清盤。環球、華納、SONY三大唱片公司的香港卡拉歌曲版權聯盟（HKKLA）年初入稟，案件今日在高院提訊。

香港政府因應防疫要求，強制卡拉OK等場所停業4個月，Neway 於今年4月底以「疫苗氣泡」容許復業，Neway 在4月29日全線復業，但僅復業一周，Neway Music 就遇上HKKLA入稟。申請方指出，Neway Music多年欠債近6300萬元。

NEWAY GROUP HOLDINGS中星集團 （00055） 主席薛嘉麟於5月公布，集團於Neway Music概無擁有任何權益，亦非經營Neway Music，清盤呈請與中星集團營運及財務表現無關。

據中星集團年報，公司的音樂及娛樂業務，由演唱會和表演收入、藝人管理費收入、唱片發行收入、宣傳收入和音樂作品特許收入組成。

較早前在香港經營多年的UA院線全線結業，為疫情和防疫措施下較大型的本地消閑娛樂品牌清盤例子。

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編輯：麥德銘