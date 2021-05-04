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【轉數快】轉數快4月逾20萬個新登記 累計792萬帳戶

Hot Talk 15:25 2021/05/04

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自2018年9月推轉數快，累計巳有逾792萬個帳戶。

雖然本港疫情的最壞情況似已過去，但市民早已習慣綫上支付服務，銀行快速支付系統的轉數快（FPS），截至今年4月底的最新統計，共有792萬個帳戶登記，直逼800萬新關。較3月時的771.9個，按月仍新增逾廿萬個帳戶登記。縱使按月的新上客量為今年最低，但已是連續兩個月驟增廿多萬個新戶。而2月受惠電子利是等因素，曾按月驟增逾24萬個。

再放眼較長綫，以今年首4個月轉數快的登記數來衡量，對比去年底的687.8萬個，年初至今再添逾104萬個新上客量，驟升超過15%，業界相信主要受惠於老友記等響應金管局在農曆年大派遙距利是等。

展望前景，下半年起若疫苗覆蓋率不斷上升，社交距離等辣招有望解禁，令宅經濟潮流漸消退，惟以暑假政府向市民派5000元電子消費券，專家皆憧憬將進一步帶旺電子支付，無現金的綫上支付服務已成新常態。再者，眼下八達通力谷，以旗下App設立轉數快作銀行轉帳，手機可即時增值，合資格客戶更有機會獲賞30元，不少格價王欲為私己錢增值，遂間接有利轉數快上客量，邁向800萬個大關。

相關文章：【轉數快】轉數快首季逾84萬個新登記 累計771萬帳戶

【財政預算案2021】明年中大部分政府帳單及牌照繳費可使用「轉數快」

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

新冠肺炎疫情 轉數快 Fintech 電子支付

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