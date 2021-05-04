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數碼港推出創科人才綜合招聘平台「iTalent」 今日起開始接受登記

理財智慧 15:48 2021/05/04

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數碼港周一（3日）宣布，推出創科人才綜合招聘平台「iTalent」，為有意投入創科行業的求職者，尤其一眾應屆大專畢業生提供就業機會，大眾即日起可到平台註冊登記；現時, 平台就金融科技、智慧生活、數碼娛樂及電竸等三大範疇進行分類，並提供技術崗位如數據工程師、全端工程師及人工智能研究等，以至業務發展、網絡行銷及多媒體設計師等。

「iTalent」為數碼港旗下超過 1,650 間社 群初創提供合乎成本效益的方式職位配對，協助企業招聘人才。針對求職者的需要，平台提供職缺搜尋、職位推薦及提示功能，協助求職者尋找合適工作，以及將「iTalent」個人檔案直接匯出成履歷並儲存為 PDF，求職者亦可以查看競爭力指數判斷個人檔案的強弱。

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另外，平台網羅實用就業資訊，如面試注意事項、實習生分享，和來自 Amazon Web Services、Google 及 Microsoft 等 3 間科技巨擘的免費學習資源，既有助求職者提升個人實力，更易覓得心儀職位，又提高整個招聘過程的效率及成效。平台未來將會陸續 推出更多職業及訓練計劃，讓更多求職者受惠，包括與僱員再培訓局合作，為完成創科相 關培訓課程的畢業生提供實習機會，以及舉辦「數碼港創科職業實習計畫」（CDTIP）， 讓科技專才汲取行業實戰經驗。

數碼港首席公眾使命官陳思源表示:「數碼港一直配合特區政府積極推動創科發展，致力 培育更多優秀的數碼科技人才。數碼港在過去7年成功舉辦招聘博覽期間，我們留意到隨著社群企業規模越見增長，對人才的需求亦極速上升，越來越多科技初創希望聘請合適的 專才拓展業務，但進行招聘程序往往為公司的資金及人力資源帶來負擔。今次憑藉豐富經驗，採用社群初創 GetLinks 的技術平台，成立『iTalent』，持續為創科生態圈發掘人才。」

 

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責任編輯：潘曉豐

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