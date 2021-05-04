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【電影業復甦】張藝謀新片《懸崖之上》國內口碑好　IMAX中國五一檔期票房收2500萬人民幣

商業 16:00 2021/05/04

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中國電影業率先復甦。

中國電影業率先復甦，IMAX中國（01970）今日宣布，由導演張藝謀執導的諜戰電影《懸崖之上》，在全國超過710家IMAX影院票房錄得2,500萬元人民幣，並憑着口碑一躍成為IMAX中國五一檔期期間，最佳的國產片開畫。

《懸崖之上》是張藝謀導演第四部登上IMAX銀幕的作品。在中國電影網站貓眼和淘票票的評分，均高達9.1。而在五一檔期的IMAX銀幕有多部影片上映，雖然IMAX銀幕僅占全國總銀幕數不到1%，但《懸崖之上》的IMAX佔比依然高達7%。

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IMAX中國首席執行官陳遠鵬表示，繼《歸來》、《長城》和《影》之後，張藝謀的電影藝術魅力再一次征服了IMAX觀眾。《懸崖之上》的IMAX票房表現充分證明，IMAX觀影體驗已經成為觀眾們觀看各個類型中外大片的優先選擇。他期待《懸崖之上》在五一假期和之後繼續吸引觀眾走進IMAX影院。

由於國內消費的強勁復甦和五日長假安排，據同程旅行報告預測今年五一長假有2.5億人次出行。行業預計以《懸崖之上》為代表的電影，有望吸引在國內旅遊的觀眾走進影院。

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責任編輯：馬意文

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