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【職場熱話】月薪20萬港元換員工去印度公幹 如何是好？ 網民：小心紙鈔變紙錢！

理財智慧 17:56 2021/05/04

分享：

疫情期間，不少國家都關閉了機場，以防病毒從外國流入。總有些工作需要親自到外國才能交接，但是員工也會害怕染上肺炎而拒絕公幹，於是公司就出奇招來吸引職員去外國了。近日有台灣網民於網上討論區發文，指朋友公司用月薪變年薪吸引入到印度公幹。

網民經歷：

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幾乎所有網民都留言讓朋友衝到印度，說這種發大財的機會人生可沒幾個，要好好抓緊。相對而說，他們也覺得要賺大錢就先要去打疫苗，去買醫療保險。到了當地更要天天戴N95，最好戴夠兩個，還要有頭套保護。不過有人怕老闆信口開河，建議朋友先讓老闆付了工資才去。

【職場熱話】補習社天天免費加班 身體不適致失眠 辭職反被上司揶揄 「失眠時間應規劃明天行程」【下一頁

亦有認真思考的網民說如果朋友有慢性病就不要去。雖然印度的確診量不多，不過一確診就等於和人生說拜拜了，命只有一條，不能賭上。有人說，就算給他一億他也不會去，「紙鈔變紙錢，當然可以年薪變月薪！」

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責任編輯：張瑋婷

疫情 肺炎 印度 醫療保險 台灣
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