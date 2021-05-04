【大行點睇】大行料友邦內地業務表現強勁 預期首季新業務將增長15%至18%

多間大行對於友邦保險（01299）的首季業績作出預測，料友邦將會於本月中旬發表首季業績，大行主要關注公司的新業務價值及內地業務表現。友邦現升1.7%，報97.95元，成交12.2億元。

中金指出，早前友邦公布了今年首兩個月新業務價值按年增15%，故該行預期今年首季友邦新業務價值按實質匯率計可按年升18%，以固定匯率計則按年增13%。增長主要是受惠於內地業務強勁增長，並受益於新舊重疾產品的切換。而2020年月份的「分轉子」後額外的預提稅，將對友邦新業務價值產生額外5%的負面影響。

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大和估計，按實質匯率計，友邦今年的首季新業務價值將按年增長15%，以固定匯率計則按年增9%。該行料友邦首季內地新業務可增長達30%，表現遠超中國平安（02318）的約15%增長。該行料，友邦旗下內地業務已成集團季內新業務價值最大貢獻地區，料天津和河北省石家莊分部於今年起可提供貢獻，並關注其在內地保險代理人數指引。

摩通預期，友邦今年首季新業務價值將達9.76億美元，以實質匯率計按年增16%；更料友邦的內地業務的新業務價值可以提升50%，估計公司今年首季年化新保費17.12億美元，按年增15%，估計新業務價值利潤率可提升至57%。

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天風證券指，去年友邦旗下內地業務新業務價值已佔集團總體的35%，並指友邦於內地的經營區域拓展和差異化的發展策略將會是投資者的關注點，特別是友邦人壽在內地其他省份的申請能否獲批、及香港與內地通關進展等。

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