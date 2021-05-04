  • 30°C
香港時間 : 2021504日 (二) 15:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內銀股】摩通下調多隻內銀股評級 只有呢隻獲上調目標價

股樓投資 15:25 2021/05/04

分享：

上周四（4月29日）多間內銀股公布季績，盈利大致穩健，惟績後表現乏力。摩根大通發表內銀股報告，認為內銀首季業績令人失望，尤其是國有內銀增長，因此下調國有銀行盈利增長預測，預期股本回報率進一步收窄。摩通同時下調多隻內銀股評級及目標價，當中只有中國銀行（03988）獲上調，該行認為其不良貸款比率按季急跌16個點子，以及海外業務潛在改善。

摩通表示，國有內銀首季盈利僅按年增3%，遠低於股份制商業銀行的9%，加上華融事件亦反映國有銀行面對的國企債務風險，以及銀行被要求為政府救助融資的風險。

即睇摩通對內銀股最新投資評級及目標價﹕

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

經濟 目標價 中國銀行（03988） 銀行 中國

上一篇文章

【大行報告】花旗指本地銀行股首季業績令人鼓舞　四大銀行首選中銀香港

下一篇文章

【股神傳人】巴菲特接班人揭盎 非保險業務副主席Greg Abel最終跑出 細數幾代巴郡「準接班人」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】620萬買入二手居屋　銀行揭發原業主廚廁對調改則圖 拒批出按揭　買家最終撻訂慘損手70萬
【樓市熱話】620萬買入二手居屋　銀行揭發原業主廚廁對調改則圖 拒批出按揭　買家最終撻訂慘損手70萬
【職場熱話】00後同事著夏威夷風恤衫返工　被HR警告卻反駁是「smart casual」　網民：其實做到嘢又有著衫咪得囉
【職場熱話】00後同事著夏威夷風恤衫返工　被HR警告卻反駁是「smart casual」　網民：其實做到嘢又有著衫咪得囉
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？