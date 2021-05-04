【內銀股】摩通下調多隻內銀股評級 只有呢隻獲上調目標價

上周四（4月29日）多間內銀股公布季績，盈利大致穩健，惟績後表現乏力。摩根大通發表內銀股報告，認為內銀首季業績令人失望，尤其是國有內銀增長，因此下調國有銀行盈利增長預測，預期股本回報率進一步收窄。摩通同時下調多隻內銀股評級及目標價，當中只有中國銀行（03988）獲上調，該行認為其不良貸款比率按季急跌16個點子，以及海外業務潛在改善。

摩通表示，國有內銀首季盈利僅按年增3%，遠低於股份制商業銀行的9%，加上華融事件亦反映國有銀行面對的國企債務風險，以及銀行被要求為政府救助融資的風險。

即睇摩通對內銀股最新投資評級及目標價﹕

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記者：郭秀慧