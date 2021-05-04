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【大行報告】花旗指本地銀行股首季業績令人鼓舞　四大銀行首選中銀香港

股樓投資 15:47 2021/05/04

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花旗發表報告指，本地銀行股今年首季業績有令人鼓舞的復甦跡象，收入前景有所改善，貸款增長亦較預期為佳。至於手續費收入更優於該行的正面預期，主要是受惠於破紀錄的財富管理收入。

該行表示，雖然匯豐(00005)  及渣打(02888) 的淨息差正趨穩定，但料本港銀行的淨息差仍然受壓。花旗預期，港銀首季業績後市場對行業的收入前景預測應有溫和上調，估計銀行收入會逐步改善，淨息差接近見底且貸款增長回升，未來潛在催化劑為邊境重開及提高派息比率。

在4大銀行中，花旗首選中銀香港(02388) ，評級「買入」，其餘選股依次為匯豐、渣打及恒生銀行(00011) ，評級均為「中性」。

花旗予港銀評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

中銀香港（02388） 港股

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