【大行報告】花旗指本地銀行股首季業績令人鼓舞　四大銀行首選中銀香港

花旗發表報告指，本地銀行股今年首季業績有令人鼓舞的復甦跡象，收入前景有所改善，貸款增長亦較預期為佳。至於手續費收入更優於該行的正面預期，主要是受惠於破紀錄的財富管理收入。



該行表示，雖然匯豐(00005) 及渣打(02888) 的淨息差正趨穩定，但料本港銀行的淨息差仍然受壓。花旗預期，港銀首季業績後市場對行業的收入前景預測應有溫和上調，估計銀行收入會逐步改善，淨息差接近見底且貸款增長回升，未來潛在催化劑為邊境重開及提高派息比率。

在4大銀行中，花旗首選中銀香港(02388) ，評級「買入」，其餘選股依次為匯豐、渣打及恒生銀行(00011) ，評級均為「中性」。

花旗予港銀評級及目標價：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機