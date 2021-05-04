【BNO移民英國】與印度簽108億貿協 創6500科技醫療職位

▲ 英國會與印度簽署一項總值10億英鎊（約107.8億港元）的貿易協議，料會在英國創造近6,500個職位。

英國首相約翰遜宣布，英國會與印度簽署一項總值10億英鎊（約107.8億港元）的貿易協議，料會在英國創造近6,500個科技及醫療行業職位。據悉，印度血清研究所更會在英國投資，進行疫苗臨床研究及生産。

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由於印度疫情惡化，約翰遜（Boris Johnson）上月中取消出訪印度的計劃，改於周二（4日）與印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行視像會議。

會議舉行前，約翰遜宣布英國和印度會簽署一項貿易協議。協議包括印度將會在英國投資超過5.3億英鎊（約57.5億港元），料會於醫療及科技行業創造6,000多個職位。

其中印度血清研究所（SII）會投資2.4億英鎊（約25.9億港元），用於支持疫苗的臨床試驗、研究及生産。另外，英國企業也與印度達成價值超過4.46億英鎊（約48億港元）的出口協議，料可為英國創造400多個職位。

約翰遜表示：

我們今天宣布的6,500多個職位，每個職位都將幫助家庭和社區從疫情中復原，並促進英國和印度的經濟發展。 （Each and every one of the more than 6,500 jobs we have announced today will help families and communities build back from coronavirus and boost the British and Indian economies.）

約翰遜更讚揚這項協議，將使英國與印度的貿易夥伴關係的價值翻倍，形容經濟聯繫可令兩國人民感到更安全和強大，並使兩國關係達到新高度。

責任編輯：鄭錦玲