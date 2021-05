【BNO移民英國】與印度簽108億貿協 創6500科技醫療職位

英國首相約翰遜宣布,英國會與印度簽署一項總值10億英鎊(約107.8億港元)的貿易協議,料會在英國創造近6,500個科技及醫療行業職位。據悉,印度血清研究所更會在英國投資,進行疫苗臨床研究及生産。

【BNO移民英國】樓盤搜尋激增141% 邊區咁吸引買家?【下一頁】

【BNO移民英國】倫敦擬徵入城稅 非居民揸車日繳38蚊【下一頁】

由於印度疫情惡化,約翰遜(Boris Johnson)上月中取消出訪印度的計劃,改於周二(4日)與印度總理莫迪(Narendra Modi)舉行視像會議。

會議舉行前,約翰遜宣布英國和印度會簽署一項貿易協議。協議包括印度將會在英國投資超過5.3億英鎊(約57.5億港元),料會於醫療及科技行業創造6,000多個職位。

其中印度血清研究所(SII)會投資2.4億英鎊(約25.9億港元),用於支持疫苗的臨床試驗、研究及生産。另外,英國企業也與印度達成價值超過4.46億英鎊(約48億港元)的出口協議,料可為英國創造400多個職位。

約翰遜表示:

我們今天宣布的6,500多個職位,每個職位都將幫助家庭和社區從疫情中復原,並促進英國和印度的經濟發展。

(Each and every one of the more than 6,500 jobs we have announced today will help families and communities build back from coronavirus and boost the British and Indian economies.)