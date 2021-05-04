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【數碼轉型】FedEx新推流動裝置託運方案　出示二維碼投遞貨物

商業 15:30 2021/05/04

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FedEx Express（FedEx）於香港推出全新流動裝置託運解決方案，讓未有FedEx賬戶的寄件人亦能靈活便捷地安排單一貨件的託運。（FedEx facebook圖片）

FedEx Express（FedEx）於香港推出全新流動裝置託運解決方案，讓未有FedEx賬戶的寄件人，無需人手填寫空運提單、列印託運標籤和商業發票，便能在FedEx服務站及服務中心方便地進行寄件託運。

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FedEx Ship Manager Lite是一個專為流動裝置設計的網上託運解決方案，寄件人只需透過智能電話輸入託運資料以建立二維碼（QR Code），並於FedEx服務站及服務中心向客戶服務員出示二維碼，便能輕鬆投遞貨物。FedEx將於不久後擴展至使用FedEx賬戶付款的寄件人，亦計劃在未來數月進一步提升舊客戶的個人化體驗。

FedEx Express香港及澳門董事總經理梁銘添表示，隨著跨境電子商貿迅速發展，客戶對輕鬆便捷寄件的需求亦大大增加。新的託運選項為寄件人提供創新的流動裝置託運體驗，同時體現了集團對可持續發展的長期承諾，以達至零紙本空運提單為終極目標。

【數碼轉型】維特健靈夥甲骨文優化零售管理　強化客戶關係管理

責任編輯：朱悅瀅

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