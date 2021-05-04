【裝修熱話】裝修廚房中大伏 錯信朋友介紹 港妻投訴師傅3宗罪 牆身鋼筋跌埋出來

有人說搵好的裝修師傅有如買六合彩，因此不時見裝修爛尾或中伏的投訴。近日一名港妻在Facebook專頁「家居裝修分享谷」發帖，表示早前全屋大裝修，為怕中伏，於是油漆、睡房、裝門、舖地板、訂做傢俬都搵唔同公司，效果也滿意。怎料到了最後裝修廚房，老公朋友介紹裝修師傅，結果搞到爛尾收場，直言「嬲到想喊」。

據事主帖文指出，由於師傅是她老公朋友介紹，當初好信任他。師傅建議「拆咗廚房個鐵門露台位，改埋條煤氣喉，做廚櫃會多啲位用」，她都認為冇問題。然後師傅問明廚房「邊個位裝乜」，叫她俾晒型號呎寸。事主還特意提醒師傅，廚櫃位要預留位置，將來她要換一部較大的抽油煙機。

廚房裝修中伏相片：

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師傅又給她立邦色板選廚櫃顏色，最終選好了淺淺粉紅色，計好價錢，俾埋鎖匙師傅，還即日過半數給他。過了2日，師傅Whatsapp她話無立邦隻顏色，給另一個色板她選擇，事主見是差不多淺粉紅色就可以，一心以為他好有交帶信得過。

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之後就是惡夢的開始，歸納起來師傅合共犯了3宗罪。

罪狀1 牆身鋼筋跌出來

師傅收到廠預砌廚櫃的相，問事主知否磚牆「拆左會爛晒」，建議整一塊大的不锈鋼板遮住牆身，事主聽到後一頭霧水，話不想整不锈鋼，想整現時流行的玻璃。師傅話問問玻璃廠，但最終卻無回覆過事主。

過2日，師傅埋佢老婆上去裝廚櫃，拆了露台鐵門的位置水泥露晒出來，天花板牆身更有條鋼筋跌出來，而地下的磚亦爛晒，變得凸凹不平。事主問師傅怎麼辦，師傅竟然答「係甘嫁啦」。至於牆身裝玻璃，師傅更是不了了之，只表示「大陸無人做」，事主唯有決定整不锈鋼，還被師傅揶揄她「你又唔早講又要俾多次運費」。

罪狀2 水喉位求其用膠紙痴住

第二日，師傅又帶埋老婆同個仔，上去裝鋅盆。鋅盆是事主自己買，俾呎寸佢開窿同安裝，事主見他安裝到6點都未裝完，但要返去湊小朋友先走。事後師傅whatsapp相給事主，竟然求其用水喉膠紙，痴住駁房署水喉果位就算。只要一塞水喉位，個廚櫃就會浸晒。而且所有廚櫃頂都無修口，師傅竟答若用玻璃膠修口，天花板的灰會冧落黎。

罪狀3 洗衣機電制位太細

師傅開洗衣機電制位，只得個一蚊銀咁大，洗衣機電制頭過唔到，最終事主要額外俾150元安裝洗衣機個師傅再駁過。

事主慨嘆，之前上網逐間搵公司，逐樣做仲信得過，反而朋友介紹卻是靠害。那個師傅明知拆左會爛到咁，完全無提供過任何意見可以點整，淨係話「係甘嫁啦」，結果要搵油漆師傅執手尾。

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記者：李兆明