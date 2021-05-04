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【疫苗接種】接種率低都關姜濤事？　專家獻計「搵姜濤做疫苗代言人」

Hot Talk 14:51 2021/05/04

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新冠疫苗又關姜濤事？原來有專家看中姜濤人氣，建議政府找姜濤代言新冠疫苗。（資料圖片）

變種病毒流入社區，香港第五波疫情一觸即發，金管局總裁余偉文昨日明言，擔心香港疫苗接種率低會削弱香港金融中心競爭力。港大感染及傳染病中心總監何栢良就獻計，建議政府應考慮找人氣高企的藝人姜濤代言疫苗，鼓勵市民踴躍接種疫苗。

香港的疫苗接種計劃開始至今第68日。截至5月3日（第67日），共有97.19萬人接種第一劑疫苗。以香港人口750萬人推算，接種率約12.96%。

余偉文昨日出席立法會會議時主動提及，香港接種率遠低於美國的超過50%、英國的40%以上，以及新加坡的超過25%，憂慮香港邊境長期未能重啟，有礙經濟復元及金融競爭力。

香港接種率落後紐倫星　金管局余偉文擔心削弱香港金融競爭力｜詳見【下一頁】

就此，何栢良今早接受電台節目訪問時指，全球變種病毒的個案愈來愈多且廣泛傳播，期望市民積極接種疫苗，期間又建議政府考慮找人氣歌手，如男團MIRROR成員姜濤等，在Instagram等社交平台公開呼籲市民接種疫苗。

姜濤近期接拍的廣告

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無獨有偶，早前HPV疫苗就找來姜濤任健康教育大使，夥蔡卓妍（阿Sa）齊齊拍廣告代言，未知成效如何呢？

現年22歲的姜濤，近期人氣的確「爆燈」，其粉絲不但趁其上周22歲生日，豪花至少50萬元在電車身車、銅鑼灣等旺區落廣告，慶祝偶像生日。

姜濤接廣告都「接到手軟」，滙豐最新委任姜濤為活動大使，將出席於5月14日晚上7時Facebook及Instagram網上直播節目。連鎖快餐店麥當勞、國際化妝品牌ESTEE LAUDER、MAC等都找其代言，吸金力可見一斑。

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