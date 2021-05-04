▲ 【bitcoin】澳洲比特幣挖礦機Iris Energy 擬以SPAC方式在美國上市

外電引述消息報道，總部位於澳洲悉尼的比特幣Bitcoin挖礦機生產商Iris Energy，正尋求以SPAC（特殊目的收購公司）方式上市，公司同時考慮在澳洲以傳統方式上市。現時澳洲交易所暫未批准以SPAC方式上市。

彭博引述消息指，Iris Energy曾經被不少在美國上市的SPAC公司接洽，商討在美國上市的可能性，目標募集約3億至5億美元資金；Iris Energy同時亦考慮在澳洲交易所或美國納斯達克交易所直接上市。

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Iris Energy聯合創辦人兼執行董事Daniel Roberts稱，公司正與潛在投資者洽商，希望在短期內完成融資，再將公司上市，目前正考慮不同的上市途徑。

Iris Energy於3月融資時，估值約2000萬澳元（約1.2億港元），當時集資所得用於在加拿大卑詩省建立50兆瓦的數據中心，有關設施使用可再生能源進行挖礦。

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編輯：陳韻妍