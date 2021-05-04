【螞蟻集團】螞蟻集團被連番約談整改 富達基金大幅削減估值逾半 僅1,440億元

阿里巴巴（09988）旗下螞蟻集團自去年12月申請首次公開募股（IPO）計劃突遭內地監管機構叫停後，監管壓力與日俱增。據華爾街日報指，美國基金巨頭富達投資（Fidelity Investments）2月對螞蟻的估值作出大幅調整，只有1,440億元（美元，下同），與去年8月富達予其估值2,950億元相比，大減51.2%，可見富達對螞蟻價值看法悲觀。

值得注意的是，現時螞蟻估值更低於富達3年前的入股價。富達是2018年入股螞蟻的國際基金之一，當時投資2.4億元，對螞蟻的估值為1,500億元，較目前高4.2%，代表富達認為這項投資將會虧損。

另外，上月阿里巴巴因壟斷行為遭重罰182.3億人民幣後，表明螞蟻集團需進行5項業務整改，其中包括要求其申設成為金融控股公司，因此需要留意是次估值為截至2月底數據，即富達仍未考慮螞蟻整改後所的影響。

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記者：郭秀慧