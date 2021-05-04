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【摺疊手機】三星Galaxy Z Flip 3造型曝光　採上下對摺設計供4款顏色選擇

科技 15:10 2021/05/04

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最近網上爆出Galaxy Z Flip 3的手機渲染圖，該機將提供4款不同顏色選擇。

近年外界開始關注摺疊手機產品，各大手機品牌為吸納更多消費者，紛紛推出相關產品。據消息傳出，三星（Samsung）新一代摺機需等到本年第3季才發布，最近網上更爆出Galaxy Z Flip 3手機渲染圖，該機或提供4款不同顏色選擇。

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最近，有外國媒體曝光三星Galaxy Z Flip 3的手機渲染圖，該款摺機採用上下對摺設計，類似於三星Galaxy Fold的貝殼型機身。從照片中可看出，機身外面配備兩個鏡頭，並改用直排式設計，另外也設有一小塊屏幕，可即時顯示手機的短訊及訊息提示，並能進行音樂操控，屏幕尺寸較上一代更大。

早前有消息指，Galaxy Z Flip 3配備1000萬像素自拍鏡頭，以及1200萬像素超廣角鏡頭，並設有8種顏色選擇。不過，據曝光的渲染圖中可見，目前該機僅設有灰色、白色、紫色及綠色。

責任編輯：李寶如

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