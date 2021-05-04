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【Marvel迷注意】全新MARVEL AVENGERS MECH STRIKE系列登陸玩具反斗城　1:1模型7折發售

商業 15:00 2021/05/04

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MARVEL一眾角色人物將會空降玩具反斗城，帶來全港首個AVENGERS MECH STRIKE系列迪士尼Tony Stark新發明產品。

【疫市開店】 大孚飛躍於旺角開設全新旗艦店　多款新鞋首次在港發售（多圖）

除了最新AVENGERS MECH STRIKE系列，同期玩具反斗城亦會有超過20件其他MARVEL精選產品低至7折，另有MARVEL迷值得收藏的1:1迪士尼傳奇系列鐵甲奇俠頭盔、美國隊長盾牌及雷神戰斧等，適合4歲至18歲以上的MARVEL迷。

由即日起至5月31日，玩具反斗城的海運大廈分店更特設MARVEL巨型玩具盒打卡位，大家都可以隨時可化身成英雄人物，打卡或拍照留念。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

此外，凡購買任何孩之寶MARVEL產品滿淨價500元，即可免費換領限量Q版「MARVEL英雄人物Hulk及Thor徽章」一個收藏盒。更會定時每月有不同款式，一套有6款大熱MARVEL角色，極具收藏價值。

MARVEL英雄人物徽章換領詳情

換領日期 換領人物

2021年4月27 日 - 6月30日

(買任何孩之寶MARVEL產品滿 HK$500即送)

 Hulk 、 Thor及徽章盒
2021年7月1日 - 7月31日 Black Widow
2021年8月1日 - 8月31日 Ironman
2021年9月1日 - 10月31日 Captain America
2021年11月1日 - 11月30日 Spiderman

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責任編輯：葉泳珊

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