【Marvel迷注意】全新MARVEL AVENGERS MECH STRIKE系列登陸玩具反斗城　1:1模型7折發售

MARVEL一眾角色人物將會空降玩具反斗城，帶來全港首個AVENGERS MECH STRIKE系列迪士尼Tony Stark新發明產品。

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除了最新AVENGERS MECH STRIKE系列，同期玩具反斗城亦會有超過20件其他MARVEL精選產品低至7折，另有MARVEL迷值得收藏的1:1迪士尼傳奇系列鐵甲奇俠頭盔、美國隊長盾牌及雷神戰斧等，適合4歲至18歲以上的MARVEL迷。

由即日起至5月31日，玩具反斗城的海運大廈分店更特設MARVEL巨型玩具盒打卡位，大家都可以隨時可化身成英雄人物，打卡或拍照留念。

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此外，凡購買任何孩之寶MARVEL產品滿淨價500元，即可免費換領限量Q版「MARVEL英雄人物Hulk及Thor徽章」一個收藏盒。更會定時每月有不同款式，一套有6款大熱MARVEL角色，極具收藏價值。

MARVEL英雄人物徽章換領詳情

換領日期 換領人物 2021年4月27 日 - 6月30日 (買任何孩之寶MARVEL產品滿 HK$500即送) Hulk 、 Thor及徽章盒 2021年7月1日 - 7月31日 Black Widow 2021年8月1日 - 8月31日 Ironman 2021年9月1日 - 10月31日 Captain America 2021年11月1日 - 11月30日 Spiderman

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責任編輯：葉泳珊