TVB旗下myTV SUPER平台夥寬頻「入屋」 主攻myTV Gold服務冀增收入

近年「睇電視」已不再局限於電視，而是在手機及平板電腦等多屏幕之間穿梭。電視廣播有限公司（00511）近年積極拓展的OTT（Over-the-top）串流業務myTV SUPER，透過與多間互聯網服務供應商合作「入屋」，並重點推廣myTV Gold升級版服務，冀推動訂閱及廣告收入持續增長。

環顧本地OTT市場，myTV SUPER佔有最大份額。MyTV Super Limited業務發展營運總裁林桂興指出，現時全平台約有930萬註冊用戶，其中付費用戶約130萬，myTV Gold用戶則為12萬左右，而平台用戶收看時間每星期高達2,100萬小時，當中活躍用戶會員人數每月約150萬，每星期逾100萬。myTV SUPER在短短5年內確立領先地位，關鍵之一是夥拍家用寬頻「入屋」，在家庭用戶間建立口碑。

註冊用戶達930萬 照顧家庭用戶需要

TVB的優勢是製作能力相當驚人，每年產量高達數萬小時，加上龐大的經典節目庫，對發展OTT業務提供有力支援。「其他OTT平台集中於外購劇，而我們則一開始就以家庭為目標客戶，雲集教育、動漫、體育、劇集及戲曲等頻道，可照顧整個家庭的需要。」林桂興表示，現在是適當時機提升平台靈活性，讓家庭各成員均可透過同一訂閱服務，同時於不同平台觀賞各類型節目。

myTV SUPER早前先後與「HGC環電寬頻」及「有線寬頻」合作推出「家居寬頻+myTV Gold」新組合，重點推廣多屏幕方案，容許3部裝置同時收看不同節目。「先與ISP（互聯網服務供應商）合作將myTV Gold服務『入屋』，用戶體驗過在所有屏幕包括電視、手機、平板、個人電腦等收看節目後，慢慢習慣不用再轉台，都可觀看心水節目。」

加快myTV Gold服務普及 新方式增廣告收入

作為集團管理層寄予厚望的新業務支柱之一，myTV SUPER的目標非常明確，就是持續為集團貢獻盈利。「訂閱為平台主要收入來源，目前myTV SUPER付費訂戶數量約130萬。從去年起，我們集中拓展毛利率較高的myTV Gold服務，目標是將所有付費用戶都『轉換』成Gold訂戶。」

「現時myTV Gold的服務月費，使用盒子和App分別為148元和98元。未來透過與更多網絡服務供應商合作推廣，若以每名用戶平均月費80元計，成功吸納100萬名Gold用戶，單是每年訂閱收入已近10億元，倘若今年下半年經濟有所好轉，廣告方面亦現曙光，兩者配合，相信業務可真正進入『收成期』。」

在疫情前，平台廣告收入約佔整體收入4成，然而疫情的衝擊甚大，但林桂興認為這或許是另一個機遇的來臨：「疫情令廣告投放需要更加精準，而OTT就可借助大數據分析，精準地向目標客戶投放廣告，例如只向居於某一地區的用戶或觀看某類節目的用戶推送相關廣告。另外，為提升投放廣告後的回報，我們的OK Buy電商業務將與big big shop結合，由後者負責售後物流服務，令廣告商在myTV SUPER平台投放廣告更無後顧之憂。」

投放廣告趨向精準 拓一站式電商業務

「為提升廣告收入，令平台收入更穩健，我們致力創造不同的廣告營銷場景。早前，我們就首次以OK Buy結合big big shop的方式，在myTV SUPER推出由米芝蓮三星名廚主理的即食酸菜魚商品，實現投放廣告後即時取得收益的效果。」林桂興有信心，現時myTV SUPER平台有逾930萬用戶，big big shop則有完善的物流網絡，兩者合作能達至相輔相成。

「入屋」後，吸引訂戶持續付費的關鍵，始終還是內容。myTV Gold除了TVB節目外，亦包括外購劇、動漫及電影等，務求帶給觀眾更多元化的體驗，加上OTT在節目尺度及時間方面較少限制，可容許上架加長版本，甚至不同的故事綫的版本，節目的尺度亦更寬鬆，可製造更多話題性。自去年起，一連串myTV SUPER Original獨家節目推出後反應不俗，林桂興指今年會嘗試製作更多創新節目，目標是吸納更多年輕觀眾。

讓年輕人「有得揀」 增原創節目話題性

「年輕人喜歡『有得揀』，選擇合自己心水的內容來看，如果平台可提供他們感興趣的節目，會傾向透過手機隨時隨地觀賞，例如myTV Gold就有年輕人喜歡的動漫頻道，部分動漫更新頻率與日本方面接近同步。未來平台將繼續加強原創節目陣容，例如電競及音樂等主題。」林桂興說。

談到剛踏入5周年的myTV SUPER未來發展，林桂興指平台將進一步增加合作夥伴，實現「有寬頻就有myTV Gold」；為配合多屏幕策略，平台亦計劃於今年下半年起改為以電郵登入，並優化使用介面的推薦內容功能，讓用戶更易觀看感興趣的內容；另外借助集團強大的製作後盾，myTV Gold將推出更多令人耳目一新的原創節目，令更多觀眾體會到「Gold」的魅力。

▲ 透過最新「家居寬頻+myTV Gold」方案，用戶可在家中電視欣賞新劇之餘，兩位親友亦可利用流動裝置收看不同節目。圖為剛於平台上架的《智能愛人》及《SUPER FIVE》。