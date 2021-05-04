▲ 【芯片短缺】大摩：車用芯片短缺或持續至明年 或影響行業稅前利潤兩成

芯片供應短缺持續困擾全球汽車業，大摩發報告指，這一局面或將持續到2022年，並警告指，供應中斷導致銷量下降5%，很容易使行業稅前利潤減少20%。

摩根士丹利分析師Adam Jonas和Joseph Moore發表報告指，福特汽車上周公布的二季度和全年產量、盈利預期，算是「芯片荒」下汽車業的第一個「盈利預警」。福特全年收入約1500億美元，公司預計將因芯片問題減產汽車約110萬輛，損失25億美元；另外投入價格上升將額外影響收入25億美元。兩個不利因素相加將影響福特毛利率300至350個基點，或福特逾半利潤。

大摩指出，芯片供應短缺已成為行業新常態，該行又指，芯片短缺的時機和投入成本的上漲正好與業內許多人所說的那樣，為代工生產 （OEM）和經銷商提供最有利的供需狀況。

大摩又指，現在是押注電動車領域長期機遇，「逢低買進」的好時機。

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編輯：吳敏芳