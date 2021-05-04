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【新股IPO】順豐房託2191周三招股 入場費為5212元

股樓投資 19:10 2021/05/04

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順豐控股（深：002352）將分拆順豐房託 （新上市編號：02191）在香港上市，將於周三（5日）起至下周一（10日）招股，於全球將發售5.2億個基金單位，香港佔當中10%，發售價介乎於4.68元至5.16元，按每手1000個基金單位計算，入場費為5212元，集資最多26.83億元；5月17日掛牌；星展作為順豐房託獨家保薦人，而瑞信及摩根大通則為順豐房託聯席全球協調人。

順豐房託是次招股將引入兩名基石投資者，順豐創辦人王衛將出任房託主席。另一方面，順豐房託亦預期今年預測每基金單位分派收益率為5.3至5.9厘。

順豐房託申請文件顯示，順豐房託資產涉及3個香港和內地物流地產物業，評估價值總計為61億元。順豐房託於上市前是順豐控股間接全資附屬公司，於去年10月23日在香港成立。集團於2019年度全年溢利1.75億元，去年盈利2688萬元，按年下跌85%，主要集團的投資物業公允價值下跌，以及融資成本上升。

內地互聯網保險平台水滴周五掛牌 集資最多3.6億美元[下一頁]

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責任編輯: 陳子謙

星展銀行 估價 香港 集資 王衛 順豐控股（深：002352）

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