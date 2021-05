【印度疫情】染疫男住院起色心 性侵女患者未遂被揭發

印度的新冠肺炎疫情惡化,醫院床位更是一位難求。印度一名男子確診新冠肺炎要住院留醫,卻突然起色心試圖性侵犯醫院内一名女患者。幸好女患者高聲求救成功,這名性侵未遂的男子獲安排轉院治療,警方指要等這名男子痊愈後拘捕他。

《今日印度》(India Today)報道,事發於印度奧迪沙邦(Odisha)的一間醫院。醫院内一名感染新冠肺炎的男子,試圖在醫院内侵犯一名女患者。

據一名前往探訪受害女患者的官員轉述,女患者表示當時遭到男子亂摸:

我發覺他對我有不軌企圖,所以高聲呼叫向身邊其他病人求救。

(I felt his intention was not good towards me, so I shouted and called other patients nearby.)