【印度疫情】染疫男住院起色心 性侵女患者未遂被揭發

▲ 印度一名男子確診新冠肺炎要住院留醫，卻突然起色心試圖性侵犯醫院内一名女患者。

印度的新冠肺炎疫情惡化，醫院床位更是一位難求。印度一名男子確診新冠肺炎要住院留醫，卻突然起色心試圖性侵犯醫院内一名女患者。幸好女患者高聲求救成功，這名性侵未遂的男子獲安排轉院治療，警方指要等這名男子痊愈後拘捕他。

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《今日印度》（India Today）報道，事發於印度奧迪沙邦（Odisha）的一間醫院。醫院内一名感染新冠肺炎的男子，試圖在醫院内侵犯一名女患者。

據一名前往探訪受害女患者的官員轉述，女患者表示當時遭到男子亂摸：

我發覺他對我有不軌企圖，所以高聲呼叫向身邊其他病人求救。 （I felt his intention was not good towards me, so I shouted and called other patients nearby.）

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醫院内其他患者聽到女子求救後，馬上查看現場情況，這名男子的不軌行為也遭到制止。當地警方表示已將這名男子記錄在案，並將男子轉送至另一間醫院，和受害人隔開。

但警方表示這名男子仍要接受治療，因此等到男子痊愈後，就會正式採取行動拘捕他。

印度周二（4日）宣布新增超過35萬宗新冠肺炎確診個案，累計確診個案已突破2,000萬宗。但印度專家聲稱，與上月底單日新增40萬宗個案數字相比，印度疫情已有回落趨勢。

責任編輯：鄭錦玲