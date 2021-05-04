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【YouTube備份】點樣下載YouTube片？　3個方法免費保存影片至電腦裝置【附教學】

科技 13:45 2021/05/04

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網上有不少途徑可免費下載YouTube影片，以下就為大家介紹幾個免費下載YouTube片的方法。

觀看YouTube影片時，用戶或想備份心儀影片。事實上，YouTube Premium會員設有離線觀看影片，而網上也有不少途徑可免費下載YouTube影片，使用方法也十分簡單。用戶甚至不需安裝任何軟件，就可將影片或音樂下載到個人電腦或手機裝置，以下就為大家介紹幾個免費下載YouTube片的方法。惟用戶在使用時要留意版權問題，下載的影片只宜用作私人用途。

＜＜【曲線要講明】唔Get笑點係邊？Facebook將推新版帖文標籤　辨認諷刺內容頁面

＜＜【YouTube App更新】手機睇片慳數據！YouTube 設定畫質　增數據節省模式

1.加入YouTube Premium會員

YouTube Premium會員享有免費下載音樂或影片內容功能，用戶只要將音樂和播放清單儲存到YouTube音樂應用程式中，即使在離線情況下也能收看影片，而且不限影片的下載數量及大小。

2.Download4.cc免費網站

除此之外，用戶也可透過Download4.cc免費網站下載YouTube影片，該網站支援Youtube、Facebook、Twitter等影片網站，用戶只需複製影片的網址，在網站進行快速轉檔後，便可選擇下載MP3或MP4檔案，使用方法簡單方便。

3.下載VideoderVideo Cache

另外，用戶可透過Videoder應用程式下載影片，該程式支援Windows及Android系統，可下載4K高畫質影片，只需將來源網址貼入程式搜尋欄中，便可進行下載。另一款Video Cache應用程式僅支援iOS系統，提供MP4及MOV格式，下載影片後還可直接進行編輯。

責任編輯：李寶如

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