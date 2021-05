【Bill Gates離婚】比爾蓋茨西雅圖6.6萬呎豪宅刻上梅林達訂情句子　另於輕井澤建別墅？（圖集）

微軟(Microsoft,美:MSFT)創辦人比爾蓋茨(Bill Gates)宣布,與結髮27年的梅林達(Melinda Gates)離婚。比爾蓋茨自淡出微軟工作,一直與梅林達在共同成立的比爾梅林達基金會(Bill & Melinda Gates Foundation)緊密工作,二人經常雙雙出訪多地,比爾蓋茨離婚消息令外界感意外,其資產分配也成為談論議題。比爾蓋茨財富據估計逾萬億港元,除了微軟股票,比爾蓋茨也有多項知名物業,包括位於西雅圖的6.6萬呎大宅。

蓋茨出身於中產家庭,多年來也在西雅圖市郊生活,他於兩年前在Netflix製作的紀錄片《蓋茨之道:解難有法(Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates)》中,曾在西雅圖大宅中接受訪問,紀錄片中不單講述蓋茨商業發跡歷史,也有提及他對世界衛生、能源問題的看法,以及尋找解決過程的掣肘,如同半自傳式紀錄片。事有巧合地,蓋茨在訪問中已提及憂慮流感或其他呼吸道傳染病,可能成為全球挑戰,紀錄片播出不久,內地武漢就傳出有不明肺炎疫情,事件演變成全球新冠病毒疫情。

蓋茨西雅圖大宅外觀、紀錄片大宅相關拮圖

蓋茨在影片最後也有提及梅林達,主持問及若他遭遇意外不測,他最想求神讓他可再說一句話會是甚麼?蓋茨感觸地說:「你知道的,感謝梅林達(You know, thanking Melinda)」。

他又講述他和梅林達的約會,二人都很喜歡小說《大亨小傳》,他在片中引用書中經典名句,而有關句子也在大宅的書房中掛著:

他經過慢慢追索才來到了這片藍色的草地上,他的夢想一定已經離得他如此之近以致於他幾乎不會抓不到它了。

(He had come a long way to this blue lawn, and his dream must have seemed so close that he could hardly fail to grasp it)