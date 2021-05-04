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【Bill Gates離婚】比爾蓋茨西雅圖6.6萬呎豪宅刻上梅林達訂情句子　另於輕井澤建別墅？（圖集）

Hot Talk 13:43 2021/05/04

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【Bill Gates離婚】蓋茨曾於西雅圖豪宅自傳式受訪提及梅林達　另於輕井澤建別墅？（圖集）

微軟（Microsoft，美：MSFT）創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）宣布，與結髮27年的梅林達（Melinda Gates）離婚。比爾蓋茨自淡出微軟工作，一直與梅林達在共同成立的比爾梅林達基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）緊密工作，二人經常雙雙出訪多地，比爾蓋茨離婚消息令外界感意外，其資產分配也成為談論議題。比爾蓋茨財富據估計逾萬億港元，除了微軟股票，比爾蓋茨也有多項知名物業，包括位於西雅圖的6.6萬呎大宅。

蓋茨出身於中產家庭，多年來也在西雅圖市郊生活，他於兩年前在Netflix製作的紀錄片《蓋茨之道：解難有法（Inside Bill's Brain： Decoding Bill Gates）》中，曾在西雅圖大宅中接受訪問，紀錄片中不單講述蓋茨商業發跡歷史，也有提及他對世界衛生、能源問題的看法，以及尋找解決過程的掣肘，如同半自傳式紀錄片。事有巧合地，蓋茨在訪問中已提及憂慮流感或其他呼吸道傳染病，可能成為全球挑戰，紀錄片播出不久，內地武漢就傳出有不明肺炎疫情，事件演變成全球新冠病毒疫情。

蓋茨西雅圖大宅外觀、紀錄片大宅相關拮圖

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蓋茨在影片最後也有提及梅林達，主持問及若他遭遇意外不測，他最想求神讓他可再說一句話會是甚麼？蓋茨感觸地說：「你知道的，感謝梅林達（You know， thanking Melinda）」。

他又講述他和梅林達的約會，二人都很喜歡小說《大亨小傳》，他在片中引用書中經典名句，而有關句子也在大宅的書房中掛著：

他經過慢慢追索才來到了這片藍色的草地上，他的夢想一定已經離得他如此之近以致於他幾乎不會抓不到它了。

（He had come a long way to this blue lawn， and his dream must have seemed so close that he could hardly fail to grasp it）

蓋茨夫婦逾1300億美元財產如何分配？Jeff Bezos離婚後亞馬遜照創新高，可見【下一頁】

蓋茨之道：解難有法節錄影片

除了位於西雅圖的大宅，日本網民近年也屢指比爾蓋茨日本輕井澤置業。網傳有關物業佔地6,500 坪以上，造價約80億日圓。雖然在Google地圖中也將大宅標示為「ビル・ゲイツ軽井沢別荘（比爾蓋茨輕井澤別墅）」，但蓋茨從未承認擁有相關大宅。

日本網民toshibo　@JIYUKENKYU_jp「蓋茨別墅」圖集

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相關文章：

Bill Gates｜蓋茨夫婦離婚結束27年婚姻　長女發文回應（附圖片故事）

Bill Gates夫婦料對分萬億身家 盤點5大富豪離婚案

編輯：麥德銘

美股 離婚 比爾蓋茨 微軟（Microsoft，美：MSFT） 紀錄片 西雅圖 輕井澤 Netflix
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