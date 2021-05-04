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布林肯促北韓使用外交手段 實現朝鮮半島無核化

環球社會熱點 13:47 2021/05/04

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北韓早前曾威脅美國，揚言報復華府的敵對言論。7國集團（G7）外長峰會正在英國倫敦召開，美國早已表示會在峰會期間，與盟國商討北韓核武器問題。美國國務卿布林肯表示，希望北韓能以外交手手段打破僵局，實現朝鮮半島無核化。布林肯亦指，美國會繼續檢查北韓未來行動。

北韓斥拜登敵對言論嚴重失誤 威脅採取相應措施 【下一頁】

布林肯（Antony Blinken）表示，美國總統拜登（Joe Biden）對北韓政策旨在通過外交途徑，實現朝鮮半島完全無核化。布林肯期望北韓「把握機會」（will take the opportunity），進行外交接觸。布林肯和英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）會面後補充，要「視乎北韓是否願意」（up to North Korea to decide）在外交層面上參與。

對於北韓近期回應，布林肯指美國在未來數日或數月，繼續關注北韓的一言一行。布林肯表示，美國在制定對北韓政策過程中考慮兩個因素，有效推動朝鮮半島無核化，及與南韓日本等盟國積極溝通。他強調，美國將會和盟國在北韓問題上，繼續保持緊密溝通。

教宗再度開聲望訪北韓 冀推動兩韓團聚 【下一頁】

《韓聯社》分析認為，美國確立對北韓政策基本方針後，北韓近日連發聲明以示不滿。再這樣的情況下，布林肯上述發言或旨在避免刺激北韓，並呼籲北韓回應美國外交政策，重返對話軌道。

責任編輯：李俊儀

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