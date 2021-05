布林肯促北韓使用外交手段 實現朝鮮半島無核化

北韓早前曾威脅美國,揚言報復華府的敵對言論。7國集團(G7)外長峰會正在英國倫敦召開,美國早已表示會在峰會期間,與盟國商討北韓核武器問題。美國國務卿布林肯表示,希望北韓能以外交手手段打破僵局,實現朝鮮半島無核化。布林肯亦指,美國會繼續檢查北韓未來行動。

布林肯(Antony Blinken)表示,美國總統拜登(Joe Biden)對北韓政策旨在通過外交途徑,實現朝鮮半島完全無核化。布林肯期望北韓「把握機會」(will take the opportunity),進行外交接觸。布林肯和英國外交大臣藍韜文(Dominic Raab)會面後補充,要「視乎北韓是否願意」(up to North Korea to decide)在外交層面上參與。

對於北韓近期回應,布林肯指美國在未來數日或數月,繼續關注北韓的一言一行。布林肯表示,美國在制定對北韓政策過程中考慮兩個因素,有效推動朝鮮半島無核化,及與南韓日本等盟國積極溝通。他強調,美國將會和盟國在北韓問題上,繼續保持緊密溝通。

《韓聯社》分析認為,美國確立對北韓政策基本方針後,北韓近日連發聲明以示不滿。再這樣的情況下,布林肯上述發言或旨在避免刺激北韓,並呼籲北韓回應美國外交政策,重返對話軌道。

責任編輯:李俊儀