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【印度疫情】政府稱放緩 確診照破35萬

環球社會熱點 15:29 2021/05/04

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印度近日新冠肺炎確診數字增幅驚人，連續多日突破30萬人，周二（4日）公布最新感染人數仍然超過35萬人。印度官員指數字比早前高峰逾40萬人感染有所回落，但專家仍然強調數字可能被嚴重低估。

【印度疫情】莫迪地方選舉失利 選民不滿其抗疫不力 【下一頁】

衛生部官員表示，情況最惡劣的中部馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）﹑北部旁遮普邦（Punjab）及北方邦（Uttar Pradesh）感染數字已下跌，認為早前高確診人數是前期數據，增幅已經開始放緩，但強調仍需加強防疫措施，控制感染人數。

不過，眾專家堅稱印度的官方數字被低估，指檢測不足及諸多未被診斷在家死亡個案意味真實數字定必更高。火葬場數據亦反映，官方公布的死亡人數不符合現實情況。

印度疫情

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【印度疫情】QA為你解構第二波疫情 【下一頁】

另外，印度醫療物資短缺問題未見紓緩。首都新德里的氧氣供應持續不足，據報周一（3日）單日有448人因而離世。當地部分醫院在網上發出求助訊息，希望獲得穩定氧氣供應。

新德里首席部長凱杰里瓦爾（Arvind Kejriwal）指摘聯邦政府，分發的氧氣供應不足。但聯邦政府否認供應短缺，反指是運輸問題才導致短缺。不少專家指印度氧氣的每日生產量不低，目前出現短缺緣於缺少足夠運輸網絡支持及加快派發氧氣瓶。

責任編輯：吳漢培

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