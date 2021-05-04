【大行點睇】貝康醫療受惠中國輔助生育市場剛起步 花旗首予買入評級潛在升幅近五成

花旗發表報告，指貝康醫療 （02170） 為內地輔助生育基國測試解決方案建立創新平台，為首間及唯一獲國家藥品監督管理局許可第三代體外人工受孕基因測試套裝的公司。

該行又指，內地現時有約80間人工受孕醫院及中心，公司現時已覆蓋其中的42間。花旗預期，內地胚胎植入前遺傳學檢測在2024年規模料擴大至120億元人民幣，在2019年至2024年的複合年均增長率達到61%。另外，中國胚胎植入前遺傳學檢測在人工受孕的普及率，2018年僅為3.5%，在2024年料將擴大至18.4%。作為內地胚胎植入前遺傳學檢測的先行者，花旗預計貝康醫療將受惠。

花旗強調，胚胎植入前遺傳學檢測入行門檻高，有利貝康醫療維持行業地位，加上其一條龍服務，足以覆蓋整個生育流程。該行認為現時貝康面對的競爭及集中採購壓力有限，因為現時人工代孕完全是由用家支付，未來幾年料不會出現集中採購的安排，因此令貝康更具定價能力。

花旗首予公司買入評級，目標價40元。

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