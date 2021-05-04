【疫市開店】 大孚飛躍於旺角開設全新旗艦店　多款新鞋首次在港發售（多圖）

▲ 「大孚飛躍」香港全新旗艦店於本月進駐 THE FOREST。

近年受追捧的「大孚飛躍」小白鞋，其香港全新旗艦店於本月進駐 THE FOREST，並由即日起推出獨家優惠。

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「FEIYUE經典小白鞋」近年頻頻出現在巴黎、紐約、倫敦、米蘭等各種時尚場合或潮流街拍。事實上，該品牌源於上海，是由老牌橡膠廠「大孚飛躍」出產。「大孚飛躍」於2019年正式引入香港，由品牌的香港獨家營運商負責。除了開設品牌旗艦店外，品牌亦會在店內舉辦各種工作坊及定期活動，如邀請藝術家與客人交流，為小白鞋加上個人元素、「大孚」小白鞋時尚表演等活動。

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因應今次進駐 THE FOREST，「大孚飛躍」亦正籌備 Upcycling 概念活動。 現凡只要帶同已潔淨好且不再穿用的「大孚」（香港）小白鞋回收，購買任何一對正價貨品，即可享有九折優惠。

是次品牌亦為全新旗艦店引入多個首次在香港公開發售的款式，並推出獨家優惠至5月9日。凡購買任何「大孚」小白鞋滿 500 元，可以半價換購任何一對「大孚」 小白鞋，多款顏色可供選擇，波鞋及限定款式除外。 同時，購買任何一對「大孚」波鞋及限定款式，即可享有九折優惠。

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責任編輯：葉泳珊