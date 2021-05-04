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【國產疫苗】傳國藥疫苗將授權阿根廷生產　國藥股價破頂後倒跌

股市 13:02 2021/05/04

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【國產疫苗】傳國藥疫苗將授權阿根廷生產　國藥股價破頂後倒跌

內地傳媒報道，中國駐阿根廷使館於當地時間3日宣布，國藥集團將與阿根廷相關企業在阿根廷國內合作生產國藥集團2019冠狀病毒疾病疫苗，將就有關技術細節問題開展協商。國藥控股 （01099） 今日破頂後回落，中午收報26.05元，跌2.4%，成交額3.6億元。

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報導稱，國藥集團與阿根廷相關企業就在阿根廷國內合作生產國藥集團2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗達成共識，並決定將立即就有關技術細節問題展開協商，爭取盡快開工生產。報導也提到，雙方企業還將制定聯合生產時間表，包括資訊交換、設備和耗材準備、品質檢測等環節。

西班牙傳媒此前報道，效力西甲巴塞羅那的阿根廷國腳美斯將會接種中國科興疫苗，隨後飛往南美洲，參加6至7月在阿根廷及哥倫比亞舉辦的美洲國家盃足球賽。

報道指，南美洲足協規定，球員須最少接種一劑疫苗，才可以出戰美洲盃，足協將會向州內國家隊及球會的職球員提供疫苗接種，目前已經收到來自科興捐贈的5萬劑疫苗。

相關文章：【疫苗接種】金管局余偉文：香港接種疫苗比率遜紐倫星　成金融中心發展隱憂

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編輯：吳敏芳

 

 

港股 國藥控股（01099） 太平洋（滬：601099） 疫苗 新冠肺炎疫情 中國 阿根廷

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