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【創科人才】香港科技園推「深科技人才培訓計劃」　主修任何學科大專生或畢業生可報名

商業 14:00 2021/05/04

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為了壯大本地創科人才庫，香港科技園公司推出全新「深科技人才培訓計劃」（DTT計劃），培育創科人才成為新一代人工智能及數據科學專才。計劃現已開始接受申請，歡迎主修任何學科，並對人工智能及數據科學感興趣的大專生或畢業生報名。

【職場需求】應屆畢業生找工難？　數碼港推創科人才綜合招聘平台「iTalent」

DTT計劃與科技園公司旗下人工智能支援項目AI Plug合作，為參加者提供一系列培訓及體驗，協助他們掌握人工智能及常用機器學習演算法簡介、開發人工智能應用程式的必備技能等熱門知識。計劃將由今年5月至6月期間舉行，並與10多間科技園夥伴企業合作，預計為表現突出的參加者帶來超過20個工作及實習職位。

科技園公司將通過網上測試挑選100位表現最佳的參加者，參與為期6天的密集式「深科技訓練營」（DeepTech Bootcamp）；其後可晉身50強的參加者，將獲邀參與電腦視覺或數據科技相關的小型項目簡報（mini-project presentation），爭取由合作夥伴公司提供的工作及實習機會。

DTT計劃與10多間夥伴企業合作，來自金融科技、物流、電子及人工智能等不同範疇，包括Apoidea、Arical、FreightAmigo、Intact Financial、加達-X（Karta-X）、利聯互動科技有限公司（Lively Impact）、Master Dynamic、RaSpect、世閣有限公司（Sebit）、思謀資訊科技有限公司（SmartMore）及TCL。

【職場招聘】海事處現正招聘驗船主任　分三個職類起薪點均$74,515

【職場需求】疫下工作崗位現變化　全球女性共損失逾6萬億收入

責任編輯：蘇穎琪

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