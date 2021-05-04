Bill Gates夫婦料對分萬億身家 盤點5大富豪離婚案

▲ 美媒指Bill Gates與梅林達在無簽署婚前協議下，最有可能對半分身家。

微軟共同創辦人Bill Gates與妻子梅林達周一宣布結束27年的婚姻，外界對Bill Gates離婚的消息感到震驚，更關注Bills Gates夫婦如何處理1,305億美元（約1萬億港元）的財產。美媒指Bill Gates與梅林達在無簽署婚前協議下，最有可能對半分身家，更盤點美國5宗最貴離婚案財產分配結果。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

Bill Gates夫婦結束27年婚姻 稱無法再共同成長 【下一頁】

65歲的蓋茨（Bill Gates）與56歲妻子梅林達（Melinda）在Twitter發表共同聲明，表示經過慎重考慮及努力後，兩人決定完結27年的夫妻關係。美媒指兩人已向法院遞交文件申請離婚，更指兩人並無簽署婚前協議。

根據《福布斯》（Forbes）的報道，蓋茨為全球第四大富豪，身家達到1,305億美元。蓋茨一家在華盛頓州居住，該州法律規定夫婦其中一方婚後賺取的任何財產，都會計入夫妻共同財產。如夫妻未有提前簽署婚前協議，通常離婚時都會平均分配。

華盛頓McKinley Irvin律師事務所離婚律師喬治（Janet George）表示，如雙方同意以公平公正（just and equitable）的方式分配資產，也未必一定需要對半分身家。

【新冠疫苗】Bill Gates已接種首劑 形容「感覺極好」 【下一頁】

以下為美國5宗最貴離婚案財產分配結果：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

1. Amazon創辦人貝索斯（Jeff Bezos）離婚案

2.「債王」格羅斯（Bill Gross）離婚案

3. 永利創辦人永利（Steve Wynn）離婚案

4. 美國石油大亨哈姆（Harold Hamm）離婚案

5. 迪士尼後人Roy E.Disney離婚案

責任編輯：鄭錦玲