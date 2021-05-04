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【五一假期】阿里巴巴飛豬：出遊人次創新高 門票預訂量漲4.2倍、澳門預訂量漲逾20倍

新經濟追蹤 12:48 2021/05/04

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阿里巴巴飛豬數據顯示，五一假期的門票預訂量按年漲4.2倍。

內地五一假期出行火熱，阿里巴巴 （09988） 旗下在線旅遊平台飛豬數據顯示，出遊人次全面刷新歷史峰值，平台門票預訂量按年漲4.2倍，酒店預訂量漲2倍，跑車、SUV等租車預訂量漲超10倍，澳門旅遊預訂量按年漲超過20倍。不過受疫情限制，內地去年五一同期基數亦較低。

阿里巴巴半日無升跌，報223.8元。攜程 （09961） 半日跌1.2%，報301元。

為催谷消費出行，飛豬在五一假期前曾經推出66元機票盲盒活動，參與的消費者可以66元人民幣的價格，指定出發地後，抽出隨機目的地和出發日期的機票，在未來3至30天出發，覆蓋全國逾6000條航線，每人限參與一次。

攜程主席：內地五一假期「極火爆」　行業較2019年假期可升兩成【下一頁】

飛豬表示，在盲盒效應帶動下，多個熱門城市機票預訂飆漲，如哈爾濱漲23倍，北京漲9倍，張家界漲5倍。

澳門為內地首個恢復簽注辦理的出境游目的地，飛豬數據顯示，五一假期澳門旅遊預訂量按年漲超20倍，澳門teamlab、澳門旅遊塔、威尼斯人貢多拉、巴黎人鐵塔、新濠影匯8字摩天輪是最受歡迎的景點。

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編輯：陳健婷

 

港股 酒店 租車 機票 門票 阿里巴巴－SW（09988） 澳門

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