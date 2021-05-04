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【大行點睇】管道資產損失較市場預期少 摩通重申中石油「買入」評級

股樓投資 12:33 2021/05/04

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摩通發表報告，指中石油 （00857） 管理層分享今年首季天然氣及管道業務情況，指管道資產損失並沒有如市場預期差，與該行原來的預期相同。摩通又指，經過估值調整後，預計現時企業價值大約為1.3萬億元人民幣，於去年石油市場出現周期底部，仍錄得近190億元人民幣的純利，相比之下寧德時代（300750）只有60億元人民幣，企業價值卻達到8,500億元人民幣。

大行給予中石油目標價：

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摩通又指，假如國際油價在60美元一桶的水平，中石油盈利在2025年將增至900億元人民幣以上，但寧德時代則只達到190億元人民幣。該行解釋，收益改善主要由於天然氣進口損失收窄。

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撰文 : 謝克迪, CFA

中國石油股份（00857） 石油 天然氣 經濟 純利 目標價 買入

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