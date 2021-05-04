【信用卡優惠】康業屋苑App新增中銀信用卡自動轉賬功能　交管理費同時賺積分

▲ 中銀夥康業合作，首先對Wetland Seasons Park住戶提供中銀信用卡定期付款功能。（資料圖片）

中銀香港 （02388） 夥康業服務合作，在康業的屋苑手機應用程式加入電子支付功能，容許住戶以中銀信用卡每月自動繳交管理費，同時賺取信用卡積分。合資格的中銀信用卡客戶，最多更可以低至160積分抵銷1元簽賬金額。中銀信用卡（國際）表示，服務將會陸續拓展至其他屋苑。

以上服務會首先在Wetland Seasons Park推出，住戶在屋苑手機應用程式登記後，便可以中銀信用卡每月自動繳交管理費。

中銀信用卡客戶繳費時可同時賺取積分，兌換現金回贈或飛行里數，亦可以在指定消費熱點以積分直接抵銷簽帳，每250分可抵銷1元簽賬金額。

逢周一及於指定節日或特別日子，更享8折積分抵銷簽賬，8折後即每200分可抵銷1元簽賬額。若持卡年期滿11年，再可享8折兌換優惠，即低至每160積分便可抵銷1元簽賬金額。

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編輯：趙穎妍