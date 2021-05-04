【職場招聘】海事處現正招聘驗船主任　分三個職類起薪點$74515

▲ ​​​​​​​海事處現正公開招聘驗船主任，分為輪機及船舶、航海、船舶三個職類，5月14日截止。

海事處現正公開招聘驗船主任，分為輪機及船舶、航海、船舶三個職類，起薪點為總薪級表第34點的74,515元，5月14日截止。

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驗船主任(輪機及船舶) 入職條件需持有本港大學頒授的相關機械學科學士學位或同等學歷，或海事處處長接納的工程師學會正式會員資格、持有海事處處長簽發的一級（輪機師）適任證書或其接納的證書、具備兩年擔任遠洋船大管輪或更高職級，或於相關海事工程業內擔任同等要職的經驗。該崗位主要職責包括就建造新船和政府船隊維修事宜，執行政府輪機工程顧問或經理的職務、主持所有級別的輪機師適任證書考試。

驗船主任(航海) 需持有本港大學頒授而海事處處長接納與海事領域相關的學士學位或同等學歷、持有海事處處長簽發的一級（甲板高級船員）（商船船長）適任證書或其接納的證書、具備兩年擔任遠洋船大副或更高職級，或於相關航海業內擔任同等要職的經驗。主要職責包括主持所有級別的甲板高級船員適任證書考試、執行政府航海顧問的職務。

驗船主任(船舶) 需持有本港大學頒授的造船學或相關科技學士學位或同等學歷、取得海事處處長接納的造船工程師學會正式會員資格、在取得正式會員資格後累積兩年相關工作經驗。主要職責包括就建造新船和政府船隊維修事宜，執行政府造船工程師的職務。

稍後陸續招聘其他職位

此外，該處稍後更會陸續招聘助理驗船主任、海事主任及助理海事主任，有關職位起薪點分別達33,350、70,465及38,595元。海事主任入職條件方面，需持有本港大學頒授而海事處處長接納與海事領域相關的學士學位或同等學歷、持有海事處處長簽發的一級（甲板高級船員）（商船船長）適任證書或其接納的證書、具備一年擔任遠洋船大副或更高職位的經驗。助理海事主任則需持有本港大學頒授而海事處處長接納與海事領域相關的學士學位或同等學歷、持有海事處處長簽發的三級或以上(甲板高級船員)適任證書或其接納的證書。上述２個崗位主要職責包括監控和規管港口、船舶事務、本地船隻、公眾貨物裝卸區和客運碼頭，並協調區內搜救行動。

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責任編輯：蘇穎琪