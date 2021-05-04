【挑戰Clubhouse】Twitter Spaces語音平台正式推出　用戶需擁有600名粉絲才能使用

▲ 外媒消息指，Twitter Spaces語音平台現已正式推出，但就限制需要擁有600名或以上粉絲的用戶才能使用。

早前語音社交軟件Clubhouse爆紅，引來不少社交媒體爭相仿效。為了提升競爭力，Twitter曾宣布將會向用戶推出Spaces語音平台。據外媒消息指，該平台現已正式推出，但就限制需要擁有600名或以上粉絲的用戶才能使用。

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經過數月測試後，Twitter於昨（3日）正式推出Spaces平台，iOS和Android用戶均可使用。不過，Twitter只允許擁有超過600名追蹤者的用戶開設房間當主持人。Twitter表示，因這些用戶原本擁有固定的粉絲數量，在舉辦綫上活動時能吸引更多用戶參與。

用戶只要在程式內選擇「Create Tweet」功能，然後再點擊「Spaces」選項，便可以開設房間。Twitter Spaces與Clubhouse的玩法相似，創建房間的主持人可擁有與參加者交談的權利，並允許任何用戶發言。另外Twitter也表示，未來將會推出Ticketed Spaces、時間表安排及提醒等功能。

責任編輯：李寶如