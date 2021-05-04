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【大行點睇】大和指疫情反覆或拖累港經濟復甦進度 仍不排除上調全年GDP增長預測

股樓投資 12:55 2021/05/04

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大和發表研究報告指，本港首季經濟按年增長7.8%，遠超請場預期的3.7%，為2019年第三季6個季度以來首次扭轉收縮的劣勢。惟該行認為首季GDP增長很大程度是受惠於低基數效應，而本港經濟的復甦仍受到未完全開關及新一波疫情所限制。

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大和續指，首季服務輸出繼續受疫情影響，按年下降8.7%，但貨品出口大幅增長30.6%抵銷掉了相關影響。雖然本港首季GDP表現大幅拋離於南韓的1.8%及新加坡的0.2%，惟主要因香港的低基數效應較明顯，而且南韓及新加坡於去年次季起才受疫情嚴重打擊。

該行認為，儘管本港經濟正逐步復甦，但在未完全開關的情況下難以全面復甦。雖然香港與新加坡推出旅遊氣泡，惟計劃仍充滿不確定性。加上亞洲不同地區均出現變種病毒，而香港只有8.2%的人口已接種兩劑疫苗，一旦變種病毒爆發，或會較之前更具有傳染性和致命性。估計屆時所有的檢疫和社交隔離措施會立即收緊，並終止經濟復甦勢頭。

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大和認為，今年料會維持大多數旅遊及社交限制，從而限制了經濟全面復甦的前景。不過，基於首季GDP表現強勁，不排除會上調全年GDP增長2.5%的預測。

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撰文 : 趙家盈

亞洲 GDP 香港 南韓 新加坡 旅遊氣泡 疫苗 疫情

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