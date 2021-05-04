▲ 「新紀元卵」啡蛋「赤玉」10隻裝 (全港獨家發售)

▲ 「新紀元卵」 白蛋10隻裝

人氣日本蛋「新紀元卵」由日本產地直送一直大受港人喜愛、用以烹調各款雞蛋料理均表現十分出色。惠康超級市場、Market Place by Jasons、Market Place、3hreesixty及Jasons ichiba更加是全港獨家發售*首度引入香港的日本神級雞蛋新紀元卵啡蛋「赤玉」，更由4月30日至5月6日期間推出限定優惠(「新紀元卵」白蛋和啡蛋「赤玉」優惠價HK$48兩盒)，絕對是港人入手日本蛋之首選。

不少港人選擇日本雞蛋是因為日本農場對於飼養雞隻的飼料和飲用水非常講究，每隻雞蛋由採卵、包裝到運送，過程都極之嚴謹。源自日本的「新紀元卵」雞蛋更獲日本畜產物輸出促進協議會（雞蛋輸出部會）官方認證 TAMAGO 標誌，確保安全衛生可靠。「新紀元卵」同時亦通過香港「水中銀生物毒性測試」，獲得最高等級的「品質卓越」認證，確保可安心食用。

當日本白蛋近年已被公認為品質之選，但以蛋味濃郁見稱的啡蛋「赤玉」在市面上相對少見。首度引入香港市場的「新紀元卵」啡蛋「赤玉」一樣經過嚴謹的生產過程，雞蛋蛋黃挺身、入口味道濃郁。啡蛋「赤玉」跟白蛋口感不同;蛋黃更加香濃，如今同樣價值就可以一嚐啡蛋

「赤玉」，必定引起美食愛好者爭相入手。

由惠康超級市場、Market Place by Jasons、Market Place、3hreesixty及Jasons ichiba獨家發售*日本新鮮直送的「新紀元卵」啡蛋「赤玉」，更會於4月30日至5月6日期間推出限定優惠價HK$48兩盒 (白蛋或啡蛋10隻裝)，平均每盒HK$24 (標準價HK$28)，性價比極高。

*注：“獨家發售”指新紀元日本啡蛋根據香港代理商/進口商/當地供應商對本公司就有關產品作出承諾及/或聲明，以及本公司就有關產品所進行及/或參考之市場調查，有關貨品只供應香港惠康及其特色超市發售，一切有關產品之說明只受限於本公司所知的。

關於惠康超級市場

惠康超級市場於1945年成立，現為本港歷史最悠久的超級市場連鎖集團。自1964年起，惠康已成為牛奶有限公司的全資附屬公司。惠康擁有約8,000名員工，旗下現有超過280間分店，遍佈香港每一個角落。

惠康每月服務顧客人次超過1,600萬，一直秉承為顧客提供一站式購物便利及以客為尊的服務承諾。惠康將繼續為顧客提供更多購物樂趣、更多物超所值的貨品及更佳的服務。

關於Market Place by Jasons

Market Place by Jasons是牛奶國際控股有限公司旗下一家時尚生活超市，專注為顧客提供優質的產品和服務，自2007年在香港成立以來，Jasons Market Place以優質超市品牌見稱，我們致力打造愉快、舒適和現代化的購物環境，為客戶提供自選食物，獨特的國際食品、農產品和各式商品組合。

關於3hreeSixty

3hreeSixty 是香港頂尖的天然和有機零售商之一。我們積極提倡人類和地球的健康生活，與擁有共同理念的企業夥伴合作，遵循嚴格監控標準以確保產品的質量，並謹守環境保護及可持續發展的原則。我們相信今天所作出的改變，能夠為我們帶來更美好的生活、環境和未來。

（資料由客戶提供）