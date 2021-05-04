特朗普帳戶被停近4個月 Facebook將決定是否恢復

美國國會暴亂發生後，包括Facebook等多個社交平台宣布封鎖美國前總統特朗普賬戶。Facebook於1月曾表示，無意解鎖特朗普賬戶。Facebook周一（3日）宣布，將會在美國時間周三（5日）決定是恢復特朗普賬戶。

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Facebook周一宣布，Facebook監督委員會將在美國東部時間周三早上9時，宣布是否恢復特朗普（Donald Trump）賬戶。Facebook董事會上月表示，收到逾9,000個公眾意見，關注特朗普Facebook及Instagram賬戶被永久停用。

1月6日國會暴亂發生後，特朗普一直被指需要為事件負責。多個社交平台如Twitter、YouTube及Facebook等，在1月7日相繼宣布封鎖特朗普賬戶。Facebook創辦人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）當時表示，繼續允許特朗普使用公司服務的風險實在太大。但兩周後，Facebook要求監督委員會就是否永久封鎖特朗普賬戶一事作出裁決，稱此事重要性值得進行獨立調查。

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根據網頁介紹，Facebook監督委員是一個由20個不同文化背景專業人士組成的小組。Faecbook公司及其董事會成員指小組決定具有約束力，可以推翻公司決定。但外界亦有人一直質疑其獨立性，有評論家指該小組雖然扮演類似最高法院的角色，但卻由一間私人公司提供資金，或存在利益衝突。而且，Faecbook公司在執行自己訂立的規則方面，過往表現不佳。

責任編輯：李俊儀