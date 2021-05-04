【香港經濟】5券商調升香港全年GDP預測　高盛最樂觀估全年增長9.2%（第三版）

▲ 香港第一季GDP結束6個季度收縮，券商高盛、摩通、花旗隨即上調香港GDP預測。

香港首季經濟GDP增長7.8%，遠勝市場預期，並結束連續6個季度收縮，券商高盛、摩通、花旗、瑞銀隨即上調香港GDP預測，高盛更加將香港今年的GDP增長預測，由原本的4.6%大幅上調至9.2%。花旗則指，上季消費市道復甦力度仍然疲弱，相信與中港仍未通關及疫苗接種比率需時上升有關。

整合5間最新調整香港全年GDP預測的券商及銀行，當中以高盛預測最樂觀，其次是摩通的7.8%，花旗則上調至6%，而華僑永亨銀行則預測今年GDP增長介乎5%至6%，瑞銀則維持全年GDP增長為5.3%。

高盛指，香港第一季GDP反彈主要反映出口的強勁表現，但私人消費仍然低迷。但高盛預期，香港經濟將持續改善，尤其是環球經濟復元及社交距離措施如無意外將逐步放寬。考慮到第一季GDP遠超預期，遂將全年預測由4.6%上調至9.2%。

摩通：6月香港或達群體免疫 增加通關機會

摩根大通形容，現時香港經濟復甦的步伐不一，特別是零售銷售表現仍然差過預期，但摩通相信5,000元消費券可以提振零售市道。摩通又估計，香港或今年6月底可以達到社區群體免疫、即60%以上總人口接種疫苗，屆時跨境出行的限制有望放寬，零售旅遊業都會反彈，遂將預測由5.1%上調至7.8%。

截至5月3日，香港疫苗接種率約13%。

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花旗指，香港首季經濟V彈幅度較市場預期更勁，但經濟不同領域復甦速度呈分化，季內GDP主要由出口貢獻，消費市道復甦力度仍然疲弱，相信與中港仍未通關及疫苗接種比率需時上升有關。

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花旗因應首季經濟強勁增長，調升香港全年經濟增長預測2個百分點，由4%調高至6%，並預期第二季經濟增速將會減慢。該行估計，當香港首季GDP增長（終值）於5月14日公布時，特區政府將會調升全年GDP增長預測。

花旗認為，本港第二季進口產品上升速度，或會追上出口，同時去年第二季基數較第一季為高，因此今年第二季的低基數效應，將不及第一季般明顯，而且消費市道仍有待逐步復甦，因此第二季經濟增速料會放慢。

瑞銀則認為，首季GDP增幅勝於市場預期，加上近月失業率已從最高位回落，多項跡象反映，本港已從過去兩年來的社會及經濟動盪中逐漸恢復。在此情況下，港府應有更多空間專注發展其他社會事項，促進香港經濟發展。

不過瑞銀指，從短期來看，本港經濟增長仍需視乎香港防疫措施成效，以及未來會否有新一波疫情爆發。該行維持全年經濟增長至5.3%，無升跌。

（第三版新增﹕瑞銀預測）

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編輯：陳韻妍