【香港經濟】花旗調升香港全年GDP增長預測至6%　不同領域復甦速度分化、消費市道仍疲弱

▲ 券商花旗指，香港首季經濟V彈幅度較市場預期更勁，但經濟不同領域復甦速度呈分化。

香港首季經濟GDP增長7.8%，遠勝市場預期，並結束連續6個季度收縮。券商花旗指，香港首季經濟V彈幅度較市場預期更勁，但經濟不同領域復甦速度呈分化，季內GDP主要由出口貢獻，消費市道復甦力度仍然疲弱，相信與中港仍未通關及疫苗接種比率需時上升有關。

總商會指市民未能感受經濟復甦，詳見【下一頁】

花旗因應首季經濟強勁增長，調升香港全年經濟增長預測2個百分點，由4%調高至6%，並預期第二季經濟增速將會減慢。該行估計，當香港首季GDP增長（終值）於5月14日公布時，特區政府將會調升全年GDP增長預測。

花旗認為，本港第二季進口產品上升速度，或會追上出口，同時去年第二季基數較第一季為高，因此今年第二季的低基數效應，將不及第一季般明顯，而且消費市道仍有待逐步復甦，因此第二季經濟增速料會放慢。

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編輯：陳韻妍