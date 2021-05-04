歐盟擬今夏開放海外旅客入境 打完疫苗就去得？

新冠肺炎疫情大流行後，外遊基本是不太可能。不過，歐盟今個夏天可能開放海外旅客入境，以此當地振興旅遊業，前提是旅客必須接種歐洲藥物管理局（EMA）批准的新冠疫苗。有關政策將在周二（4日）展開討論。

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歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在Twitter表示，是時候恢復歐盟旅遊業，安全重啟跨國界友誼交流，因而提出讓已接種EMA核准新冠疫苗的海外旅客入境。不符合接種資格小朋友只需提交檢測陰性報告，亦可跟隨父母入境。

歐盟的建議存在緊急煞停機構，若海外國家出現新變種病毒或是新冠疫情反覆，成員國可以快速限制旅客入境，而且會在每兩周檢視情況。另外，歐盟亦會視乎情況，決定是否採納世衛緊急新冠疫苗使用名單的疫苗，作為海外旅客入境要求。

目前，EMA批准接種輝瑞（Pfizer-BioNTech）﹑Moderna﹑阿斯利康（AstraZeneca ）及強生疫苗（Johnson & Johnson）。世衛同樣核准使用上述4款新冠疫苗，中國國藥及科興疫苗可能在數周內獲批。

責任編輯：吳漢培