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【通脹+需求回升】大宗商品價格急升　紫金中鋁升近一成、中石油中石化暫為表現最好藍籌

股市 12:14 2021/05/04

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【通脹+需求回升】大宗商品價格急升　紫金中鋁升近一成、中石油中石化暫為表現最好藍籌

環球濟復甦，市場憧憬能源需求回升，國際油價升至近每桶65美元水平，本港油股造好。另外， 大宗商品價格升至近3年新高，資源股亦受惠。紐約期油在亞洲交易時段續升，最新報每桶64.53美元。三桶油股價今日造好，中石油 （00857） 半日升3.9%，最新報2.93元；中石化 （00386） 現升3.3%，午收4.05元，暫列表現最佳藍籌首兩位。中海油 （00883） 現升1.3%，午收8.27元。

中石油跑贏騰訊  大宗商品狂潮再現　散戶如何能搭順風車？【下一頁】

高盛指出，隨着歐洲疫苗接種的推廣，經濟活動水平回升，交通運輸、製造業和建築業也出現了季節性的上升趨勢，在需求快速恢復的同時，供應短缺將會成為不爭的事實。 該行預測石油需求將出現每日520萬桶的有史以來最大增長，雖然印度的疫情在短期內難以控制，但難以阻擋市場快速恢復的勢頭，以歐美為主的需求增量將會持續推動大宗商品市場需求上升。

另一邊廂，追蹤23種原物料價格的彭博大宗商品指數一度觸及近三年高位。本港上市的資源股跟升，江西銅 （00358） 現升6.6%，中午收報19.94元，盤中高見20.2元；另外紫金 （02899） 飈9%，午收11.82元。中國鋁業 （02600） 也升9.3%，最新報4.46元，盤中高見4.5元。

彭博數據顯示，對沖基金連續三周增持大宗商品期貨多頭倉位。投資者通常將大宗商品視為對沖通脹和美元疲弱的工具，因此通脹擔憂也加劇了大宗商品漲勢。

相關文章：【油價金價】高盛：商品價格未來半年料再升13.5%　油價高見80美元、黃金比特幣可並存

美EIA上調今明兩年國際油價預期 紐約期油升逾2%

高盛：大宗商品漲勢 或緩解新興市場貨幣衝擊

編輯：吳敏芳

港股 紫金礦業（02899） 江西銅業（00358） 中國鋁業（02600） 中國海洋石油（00883） 中國石油化工股份（00386） 中國石油股份（00857） 異動股 商品 商品期貨

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