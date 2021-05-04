【環保商機】Johnnie Walker威士忌擬全球推出創新酒吧　2030年前釀酒廠均利用可再生能源

可持續發展成為每間企業的重點計畫，全球最暢銷的蘇格蘭威士忌Johnnie Walker亦開始「Next Steps」計劃，希望由「穀物到酒杯」的每個環節都更環保，更會重塑威士忌的製造過程、經銷方法和世界各地飲家的享用方式。

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Johnnie Walker的「Next Steps」計劃包括一系列環境承諾，冀於2030年前達到以下目標：（1）100% 威士忌製造過程中，所產生的碳淨含量為零、（2）100% 釀酒廠均利用可再生能源、（3）所有包裝均可循環再造、可重複使用或可降解成堆肥、（4）投資於蘇格蘭泥煤地復修、植樹和樹木保育的項目，（5）徹底重塑飲酒的體驗，令到飲酒也有助可持續發展，探討「可持續社交」。

Johnnie Walker又計劃推出革新的酒吧體驗，展示「可持續社交」的未來，合作伙伴包括調酒界先驅Ryan Chetiyawardana （Mr Lyan Studio)、零廢物冠軍得主Lauren Singer，以及致力重塑即棄用品全球社區平台The World’s Most Rubbish。創新的酒吧體驗將於今年稍後面世，然後將於全球多個國家推出。

▲ Johnnie Walker計劃推出革新的酒吧體驗

同時，Johnnie Walker 又會與蘇格蘭皇家鳥類保護協會合作，恢復88公頃嚴重退化的泥煤地，可讓植物再生、支援野生動植物並減低碳排放。 Johnnie Walker同時又承諾， 增加所有包裝的可循環再造成份，例如在2025年前， 核心系列的酒瓶將含至少60%的循環再造玻璃，預計每年將減少使用13,000噸碳、確保於2030年前所有包裝材料，包括禮盒等包裝都可以循環再造、重複再用或可降解成堆肥等。

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責任編輯：葉泳珊