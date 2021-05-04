▲ 【富通保險】新創建推「保險+醫療」模式 富通保險客戶住港怡醫院可免找數出院

新創建 （00659） 旗下富通保險，與同樣有份投資的港怡醫院建立策略合作關係，發揮新世界集團 （00017） 協同效應，推動「保險+醫療」的協作模式，在提升客戶服務體驗、保險產品開發、健康管理服務等方面探討深層次的長期合作。富通保險及港怡醫院首階段合作，將透過富通保險手機應用程式「富通在線」內的「e步通」健康服務平台，推出多項「一站式」的服務支援、住院增值服務以及客戶優惠，在線上和線下為客戶提供全方位服務。

富通保險去年本地客新造保費增長42%【下一頁】

富通保險與港怡醫院協作，可享有三大升級優惠及增值服務：

（1） 病房升級優惠 ：今年內持有富通保險任何實報實銷的醫療保障計劃而需入住港怡醫院的受保人，即可獲放寬半私家雙人房的賠償限制至半私家單人房

（2） 免找數安排服務 ：所有實報實銷的醫療保障計劃均可申請免找數安排服務，富通保險會直接支付已預先批核的醫療開支予港怡醫院，客戶出院時毋須處理索償手續

（3） 「富通在線」「e步通」服務平台 ：客戶可利用「富通在線」手機應用程式，隨時隨地查閱關於門診腸胃鏡手術的網絡醫療機構資料、醫生資料，並即時估算自付金額；其代理人可透過此平台為客戶預約港怡醫院醫生的首次專科會診服務，可享免找數安排服務及在6月底前獲免費貴賓室升級服務

富通保險副主席兼行政總裁方林表示，保險行業和醫療業務高度相關，促進跨領域的多方面合作，以優質醫療服務推動保險業完善產品和服務體驗，將是未來行業發展的大方向。

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編輯：陳韻妍