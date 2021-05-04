[異動股] 天貓香港在本港試業免運費 港視中午挫6%

網購平台HKTV Mall營運商香港電視(01137)遇上新競爭。阿里巴巴(09988)旗下天貓香港宣布正式上線試業，除了推出多種優惠之外，在本月5日至7日期間全場免運費，同樣於本港經營網購業務的港視今早股價急挫，失守10元關口。截至中午該股報9.78元，跌6%。阿里巴巴則報224元升0.1%。

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較早前，本港外賣平台foodpanda計劃進軍生活用品送貨的消息，也曾使港視股價波動。foodpanda旗下的pandamart將在元朗一私人屋苑開實體超市, 客人可即時落單及取貨，並有機會發展到全港。

港視已定下，今年總商品交易額達66億至70億元，較去年有所提升。

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