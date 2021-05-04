【中遠海控1919】中遠海控抽升8%重組後新高　大摩、中資券商輪流唱好

▲ 中遠海控首季大賺逾150億後，中資券商輪流唱好

航運股中遠海控 （01919） 股價繼續造好，最新報16.36元，升6.2%，盤中曾抽升近一成，創中遠、中海重組後新高。中遠海控低開3%後，其後股價倒升，從兩個月低位累升近一倍。中遠海控首季盈利大增52倍至154億元人民幣後，獲中資券商及大摩輪流唱好。

大摩發表報告指，中遠海控管理層認為，最近美國航線加價，反映了美國航線的供求關係緊張，在美國市場前景樂觀的支持下，船公司可能對續約後提價更有信心。大摩指出，近日每標準箱成本分別按年及按季上升18%及13%，由於大型包船合約今明兩年未到期，只有部分小型合約於下半年至明年需要重續，相信對全年資本開支影響不大。該行維持中遠海控「增持」評級及目標價18.9元不變。

交銀國際昨日發表報告指，中遠海控首季營業收入按年升79.6%至648億元人民幣，考慮行業轉旺盛，貿易環境強勁以及行業面對供應瓶頸，料營運成本增加對中遠海控今年利潤影響有限，雖未來數季難展現同樣升幅，但足以令該行投資評級由「中性」升至「買入」，調高對其目標價由11.4元升至17元，目標價相當於今年預測市帳率2.3倍。

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中金也上調中遠海控目標價上調21%至20.25元，予「跑贏行業」評級。中金指出，中遠海控首季度航運業務貨運量完成678萬標準箱，按年增長21%，遠高於公司運力增速4%，該行估計運價有望繼續上漲，中遠海控第二季盈利確定性高，而且集裝箱供應再度偏緊，兩大指標SCFI和CCFI從4月開始止跌回升，看好第二季盈利有能力更勝首季。

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編輯：麥德銘