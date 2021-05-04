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【中遠海控1919】中遠海控抽升8%重組後新高　中資券商輪流唱好

當炒股 11:43 2021/05/04

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中遠海控首季大賺逾150億後，中資券商輪流唱好

航運股中遠海控 （01919） 曾抽升逾8%，創中遠、中海重組後新高。中遠海控低開3%後，其後股價倒升，最高見16.8元、升8%，從兩個月低位累升近一倍。中遠海控首季盈利大增52倍至154億元人民幣後，獲中資券商輪流唱好。

交銀國際昨日發表報告指，中遠海控首季營業收入按年升79.6%至648億元人民幣，考慮行業轉旺盛，貿易環境強勁以及行業面對供應瓶頸，料營運成本增加對中遠海控今年利潤影響有限，雖未來數季難展現同樣升幅，但足以令該行投資評級由「中性」升至「買入」，調高對其目標價由11.4元升至17元，目標價相當於今年預測市帳率2.3倍。

香港首季GDP增7.8%勝預期、再谷接種疫苗，可見【下一頁】

中金也上調中遠海控目標價上調21%至20.25元，予「跑贏行業」評級。中金指出，中遠海控首季度航運業務貨運量完成678萬標準箱，按年增長21%，遠高於公司運力增速4%，該行估計運價有望繼續上漲，中遠海控第二季盈利確定性高，而且集裝箱供應再度偏緊，兩大指標SCFI和CCFI從4月開始止跌回升，看好第二季盈利有能力更勝首季。

相關文章：

【業績│航運】中遠海控首季純利飈52倍　亞歐航線收入增1.4倍

【異動股】長和據報折讓12%配售東方海外股份　東方海外全日挫14%（附短片）

編輯：麥德銘

港股 中遠海控（01919） 中遠海控（滬：601919） 航運股 航運

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